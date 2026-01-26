Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo

Renfe ha suspendido este lunes los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece a los viajeros un transporte alternativo por carretera. La compañía ha informado a este periódico de que la decisión responde a las "limitaciones significativas de velocidad" impuestas en la infraestructura. De esta forma, destaca que su objetivo es garantizar el servicio a los viajeros sin comprometer la puntualidad.

Así, las fuentes consultadas detallan que con la limitación de velocidad establecida para este tramo por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) "el tiempo de viaje se excede significativamente". Por otra parte, aclaran que la interrupción del servicio afecta a los trenes de media distancia y no a la alta velocidad.

Fuentes consultadas señalan, no obstante, que detrás de esta decisión podría hallarse la postura de los maquinistas, que no estarían garantizando la continuidad del servicio (que el tren llegue a destino) en caso de exceder su tiempo de trabajo. Hay que recordar que en los últimos días el colectivo se ha movilizado tras las muertes de dos compañeros , acontecidas en el accidente de trenes de Adamuz y en el servicio de cercanías de Cataluña. Las mismas fuentes subrayan que no se había registrado antes una suspensión del tráfico de trenes motivada por una limitación de velocidad.

De su parte, Adif hace hincapié en que la vía se encuentra abierta y operativa. "No hay problema para circular, atendiendo a las señalizaciones de circulación", destaca. En cuanto a las causas por las que se ha limitado la velocidad, apunta que responde a la necesidad de efectuara revisiones, que pueden requerir obras y modificaciones. La medida se adopta en tanto se acometen los trabajos. Por otra parte, recuerda que estas medidas se han adoptado siempre.