Reciben el alta dos heridos del accidente ferroviario de Adamuz y aún quedan 20 ingresados

El Servicio Andaluz de Salud ha actualizado los datos de atenciones relacionadas con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado domingo 18 de enero. En las últimas horas, según el parte de este lunes 26, se han producido dos altas hospitalarias, una de ellas en el hospital San Juan de Dios de Córdoba y otra en el hospital Juan Ramón Jiménez. De esta forma, el número de heridos que permanecen ingresados pasa de 22 a 20. Además, uno de los pacientes que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Cruz Roja de Córdoba ha sido trasladado a planta gracias a la evolución positiva de su estado.

19 adultos y un menor en planta

Desde que se produjo el descarrilamiento y choque de los trenes, 126 personas han sido atendidas por las heridas causadas en el accidente, de las cuales 121 son adultos y cinco menores. De los 20 que aún se encuentran hospitalizadas, hay 19 adultos y un menor en planta en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

Cuatro de los ingresados están en la Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad de sus heridas, tres de ellos en el hospital Reina Sofía y uno en el hospital San Juan de Dios, ambos de Córdoba.

Por otro lado, hay quince personas ingresadas en planta. Además del menor, hay seis adultos en el hospital Reina Sofía, tres en el hospital Cruz Roja de Córdoba, dos en el hospital Juan Ramón Jiménez, dos en el hospital Infanta Elena, uno en el hospital universitario Virgen del Rocío y otro en el hospital Vithas de Málaga.

Hasta el momento, 106 personas han recibido el alta desde el domingo.