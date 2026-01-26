El PSOE propone que la conversión de locales en viviendas en Córdoba sea solo para uso residencial

El PSOE de Córdoba ha planteado que la conversión de locales comerciales en viviendas en la capital tenga como único destino el uso residencial, con el objetivo de aumentar el parque de vivienda habitual, contener los precios del alquiler y garantizar que las familias puedan vivir en la ciudad. Así lo ha defendido la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, Mamen González, quien propone modificar la normativa municipal para impedir que estos inmuebles se destinen a uso turístico.

González ha explicado que el Grupo Municipal Socialista llevará esta iniciativa a la próxima Comisión de Licencias de Urbanismo, con la propuesta de introducir una limitación expresa en la regulación actual que permita la conversión de locales comerciales en viviendas, pero excluyendo de forma explícita su uso como alojamiento turístico.

Desde el PSOE se defiende que este cambio normativo debe orientarse a dar respuesta al problema real de acceso a la vivienda en Córdoba y no a favorecer dinámicas especulativas, explica el Partido Socialista en una nota de prensa.

Crítica a la proliferación de viviendas turísticas

La edil ha señalado que recientemente se ha conocido que la Comisión de Licencias de Urbanismo otorgará permisos para dos nuevos edificios completos de apartamentos turísticos en el centro de Córdoba, lo que, a su juicio, supone retirar viviendas del mercado residencial y agravar las dificultades de acceso para las familias.

Según González, esta situación evidencia una contradicción entre el objetivo de aumentar el parque de vivienda para residentes y las políticas urbanísticas que se están aplicando actualmente en la ciudad.

El PSOE subraya que el mercado de la vivienda en Córdoba se encuentra tensionado, con precios de alquiler que no se corresponden con los ingresos reales de quienes viven y trabajan en la ciudad. En este contexto, la proliferación de viviendas de uso turístico y la conversión de locales comerciales con este fin contribuyen, según la formación, a incrementar la presión sobre las familias.

González ha detallado que en 2025 se concedieron 175 licencias para la conversión de locales comerciales en viviendas, el número más alto desde que se permite este tipo de operaciones. A su juicio, este dato pone de manifiesto la necesidad de orientar estas transformaciones hacia un fin social, evitando su uso turístico, especialmente en zonas como el centro histórico.

Vivienda al servicio de la ciudadanía

Desde el PSOE se insiste en que la conversión de locales en viviendas solo debe aceptarse si tiene un impacto social positivo, incrementando la oferta de alquiler para residentes, contribuyendo a la contención de precios y garantizando el derecho a la vivienda.

“La normativa urbanística y las licencias municipales deben ponerse al servicio de las personas y no de los mercados turísticos o las dinámicas especulativas”, ha concluido González.