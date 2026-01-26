Los precios del alquiler de un 'loft' en Córdoba: entre los 550 y los 850 euros

La reconversión de locales comerciales en viviendas continúa al alza en Córdoba y se consolida como una de las principales vías para ampliar el parque residencial, con buenas expectativas de futuro.

Si se pone el foco en el conjunto de locales comerciales de la ciudad —que suma alrededor de 16.000, incluyendo gimnasios, establecimientos de hostelería y clínicas sanitarias—, estas nuevas viviendas representan en torno al 6% del total. Un porcentaje todavía reducido, pero con un impacto visible en muchos barrios.

Precios

En cuanto a los precios, no difieren en exceso de la vivienda convencional, aunque en algunos casos el importe se incrementa debido al coste de las reformas realizadas, explican desde el sector. Además, es poco habitual que salgan al mercado en régimen de venta.

Una búsqueda en Ciudad Jardín sitúa los alquileres entre 575 y 850 euros, con ejemplos en pisos ubicados en calles paralelas como Virgen del Perpetuo Socorro y Paisaje Antonio Zurita. En Alcalde Velasco Navarro, otra vivienda de 65 metros cuadrados alcanza los 680 euros mensuales.

En el barrio de la Fuensanta, los precios son algo más contenidos y oscilan entre 550 y 600 euros, según explica Juan, un inquilino de 35 años que lleva dos años en alquiler con su pareja en un loft situado en la calle Platero Alcántara.