Piden cárcel a una acusada de deformar la boca a otra mujer golpeándole con un teléfono móvil en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará este martes a una acusada de, supuestamente, deformar la boca a otra mujer golpeándole con un teléfono móvil cuando se encontraban en un concierto de música. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le impongan cuatro años y medio de cárcel.

En esta línea, la acusación pública sostiene, en su escrito de conclusiones provisionales, que la procesada se dirigió con actitud agresiva a la perjudicada, con quien había mantenido una discusión previamente. La agarró con fuerza del pelo y del brazo, e iniciaron un forcejeo. No obstante, "con ánimo de menoscabar la integridad física" de la víctima, en el transcurso de ese enfrentamiento le propinó "un fuerte golpe en la boca" con el teléfono móvil que llevaba en la mano.

Lesiones en modalidad de deformidad

El Fiscal afirma que estos hechos constituyen un delito de lesiones en la modalidad de deformidad, recogido en el artículo 150 del Código Penal. Este texto indica que "el que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años".

Además de la pena de cuatro años y medio de privación de libertad, el Ministerio Público solicita que la encartada asuma las costas procesales. Los hechos serán juzgados mañana martes por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba.