Siniestro ferroviario en Córdoba
Ouigo ofrece una alternativa por carretera a los afectados por el accidente de Adamuz
Además de garantizar el reembolso o cambio gratuito del billete, se podrá viajar con Movelia con una compensación en los billetes
La compañía francesa Ouigo ha garantizado el reembolso íntegro o el cambio gratuito de billete a todos los viajeros afectados por la suspensión de la línea de Alta Velocidad a Andalucía tras el trágico accidente ferroviario, en el que estuvieron implicados un tren de Iryo y uno de Alvia, ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
Mientras se restablece la circulación, cuya fecha aún está en el aire, fuentes de Ouigo han informado de que facilitará adicionalmente una alternativa de movilidad por carretera, en colaboración con la compañía Movelia. En concreto, ofrecerá una compensación de 10 euros para la compra de billetes de autobús a través exclusivamente este enlace web.
Trayectos afectados
Esta medida extraordinaria se aplica a los trayectos afectados por el cierre de la línea, entre Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba, Barcelona y Zaragoza, para viajar hasta el 8 de febrero o hasta la reanudación del servicio. Los usuarios están recibiendo por email en su correo de compra asociado a la reserva en Ouigo la información completa para acceder a este vale.
De momento, Ouigo, que empezó a operar en la línea Sur el pasado 14 de diciembre, no ha realizado valoraciones sobre lo ocurrido ni ha hecho balance sobre pasajeros afectados.
