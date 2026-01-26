La obra de la primera fase de la restauración del convento de Santa Clara de Córdoba se alarga hasta mayo

El Ayuntamiento de Córdoba ha concedido una ampliación de plazo a la adjudicataria de las obras de la primera fase de la restauración del convento de Santa Clara. Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, se acuerda conceder a la empresa tres meses más del plazo previsto. En este caso, la finalización estaba marcada para febrero de este año y ahora se irá hasta el 13 de mayo.

En el escrito presentado por la empresa para pedir dicha ampliación se aportan varias razones para justificar la demanda. Por un lado, la adjudicataria (Antroju S. L.) detalla que tras los trabajos de retirada de los elementos sueltos y la limpieza los servicios de arqueología han tenido que hacer una serie de documentaciones y estudios que han alargado esta parte de la obra. También se ha llevado más tiempo del previsto determinar la composición en color del mortero de cal base para que casara con cada zona en la que se aplicaba. Desde la empresa han detallado, además, que se ha empleado más tiempo del fijado en la reposición de los sillares y de los escalones de piedra.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que gran parte de los trabajos se centran en la torre alminar y en la cubierta del edificio anexo, también han influido en los plazos las lluvias. En total, han sido 25 los días en los que no se ha podido trabajar en la parte exterior (más los que ha habido que esperar a que la piedra se secase). Y a todo ello se une el tiempo empleado en montaje de andamios y en la solicitud del corte de las calles afectadas por los trabajos (sobre todo Rey Heredia y Ossio).

Trabajos en el exterior de la torre alminar del convento de Santa Clara. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué queda por hacer de la obra de Santa Clara?

Cuando la empresa solicitó la ampliación de plazo, en diciembre del año pasado, explicaba que los trabajos que faltan son en el exterior. En concreto, falta la restauración de las fachadas externas del alminar con los tratamientos de los sillares de calcarenita (una labor que hay que llevar a cabo de forma minuciosa y en condiciones de humedad baja).

La restauración del convento de Santa Clara

La obra de restauración del convento de Santa Clara comenzó en febrero del año pasado con una primera fase centrada en el alminar (de finales del siglo X y declarado BIC). La obra completa supondrá una inversión de unos 2,5 millones de euros (la primera fase se ha llevado casi medio millón).

Interior del convento de Santa Clara, en febrero del año pasado, cuando se iniciaron las obras. / CHENCHO MARTÍNEZ

En cuanto a la segunda fase de los trabajos, se debe dotar al edificio de todo lo necesario para su uso y apertura al público, para lo que habrá que acometer una actuación en la casa solariega, así como en la crujía que recae en la calle Rey Heredia y en el claustro del convento. También se eliminarán barreras arquitectónicas.

El objetivo, como anunciara en su día el alcalde, José María Bellido, es que el convento de Santa Clara reabra en el año 2028 y lo haga como museo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.