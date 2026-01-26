Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente ferroviario

La misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz se traslada al próximo sábado por la tarde en la Catedral de Córdoba

El obispo, monseñor Jesús Fernández, oficiará la celebración, que se celebrará a las 18.00 horas, a la que se invita a participar a toda la ciudadanía cordobesa

La misa funeral tendrá lugar el sábado 31 de enero.

La misa funeral tendrá lugar el sábado 31 de enero. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Cabildo Catedral de Córdoba informa de que se ha procedido a modificar la fecha y la hora de la misa funeral prevista en la Mezquita-Catedral de Córdoba por las víctimas de la tragedia ocurrida en Adamuz. De este modo, la misa funeral tendrá lugar finalmente el sábado 31 de enero, a las 18.00 horas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba. La celebración litúrgica estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.

Durante la Eucaristía se mantendrá un recuerdo especial para las personas fallecidas y para los heridos, así como para sus familias, elevando oraciones por su eterno descanso y por la pronta recuperación de quienes continúan afectados por las consecuencias de este trágico suceso.

Asimismo, la celebración destacará de manera expresa la ejemplar generosidad, solidaridad y espíritu de ayuda mostrados por el pueblo de Adamuz, que ha sabido responder con unidad y cercanía ante una situación de profundo dolor, ofreciendo un testimonio de humanidad y esperanza. El Cabildo Catedral invita a la comunidad diocesana y a la ciudadanía en general a participar en esta misa funeral, como signo de comunión, consuelo y fe compartida.

Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026

El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - Insolac Caja 87 Sevilla? ¡Participa en el sorteo!

Córdoba Ecuestre da el salto digital con el respaldo del Imdeec para reforzar su proyección internacional

La Aemet avisa de la llegada de un tren de borrascas a Córdoba: días y horas de lluvia y alertas previstas

Aucorsa licitará la compra de 11 nuevos autobuses de bajas emisiones por más de 5,2 millones

Los locales convertidos a vivienda se incrementan un 25% en Córdoba y superan los 1.000

