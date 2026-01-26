La misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz se traslada al próximo sábado por la tarde en la Catedral de Córdoba

El Cabildo Catedral de Córdoba informa de que se ha procedido a modificar la fecha y la hora de la misa funeral prevista en la Mezquita-Catedral de Córdoba por las víctimas de la tragedia ocurrida en Adamuz. De este modo, la misa funeral tendrá lugar finalmente el sábado 31 de enero, a las 18.00 horas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba. La celebración litúrgica estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.

Durante la Eucaristía se mantendrá un recuerdo especial para las personas fallecidas y para los heridos, así como para sus familias, elevando oraciones por su eterno descanso y por la pronta recuperación de quienes continúan afectados por las consecuencias de este trágico suceso.

Asimismo, la celebración destacará de manera expresa la ejemplar generosidad, solidaridad y espíritu de ayuda mostrados por el pueblo de Adamuz, que ha sabido responder con unidad y cercanía ante una situación de profundo dolor, ofreciendo un testimonio de humanidad y esperanza. El Cabildo Catedral invita a la comunidad diocesana y a la ciudadanía en general a participar en esta misa funeral, como signo de comunión, consuelo y fe compartida.