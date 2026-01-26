Accidente ferroviario
La misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz se traslada al próximo sábado por la tarde en la Catedral de Córdoba
El obispo, monseñor Jesús Fernández, oficiará la celebración, que se celebrará a las 18.00 horas, a la que se invita a participar a toda la ciudadanía cordobesa
El Cabildo Catedral de Córdoba informa de que se ha procedido a modificar la fecha y la hora de la misa funeral prevista en la Mezquita-Catedral de Córdoba por las víctimas de la tragedia ocurrida en Adamuz. De este modo, la misa funeral tendrá lugar finalmente el sábado 31 de enero, a las 18.00 horas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba. La celebración litúrgica estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.
Durante la Eucaristía se mantendrá un recuerdo especial para las personas fallecidas y para los heridos, así como para sus familias, elevando oraciones por su eterno descanso y por la pronta recuperación de quienes continúan afectados por las consecuencias de este trágico suceso.
Asimismo, la celebración destacará de manera expresa la ejemplar generosidad, solidaridad y espíritu de ayuda mostrados por el pueblo de Adamuz, que ha sabido responder con unidad y cercanía ante una situación de profundo dolor, ofreciendo un testimonio de humanidad y esperanza. El Cabildo Catedral invita a la comunidad diocesana y a la ciudadanía en general a participar en esta misa funeral, como signo de comunión, consuelo y fe compartida.
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz