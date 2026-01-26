Los locales convertidos a vivienda se incrementan un 25% en Córdoba y superan los 1.000

La reconversión de locales comerciales en viviendas continúa al alza en Córdoba y se consolida como una de las principales vías para ampliar el parque residencial, con buenas expectativas de futuro. Desde 2018 se han concedido 1.063 licencias para este tipo de actuaciones, que han movilizado una inversión total de 18,4 millones de euros, según los datos de la Gerencia de Urbanismo.

El crecimiento se ha acelerado en el último año. En 2025 se han aprobado 175 licencias (103 en el primer semestre y 72 en el segundo), lo que supone un 25% más que en el ejercicio anterior y la segunda cifra más alta en la serie (en 2023 se concedieron 263), una tendencia que confirma el interés de promotores y propietarios por dar salida a locales sin uso mediante su transformación en viviendas, conocidas comúnmente como loft.

Si se pone el foco en el conjunto de locales comerciales de la ciudad —que suma alrededor de 16.000, incluyendo gimnasios, establecimientos de hostelería y clínicas sanitarias—, estas nuevas viviendas representan en torno al 6% del total. Un porcentaje todavía reducido, pero con un impacto visible en muchos barrios.

El fenómeno no es nuevo ni mucho menos. Comenzó en 2015 con la reconversión de un local en la zona de Levante (concretamente, en Pintor García Guijo), una operación que, según recuerda José Antonio Piedra, gerente de Injupisa, fue pionera en Andalucía y en España, ya que, además, se adaptó para personas con movilidad reducida. Ahora se extiende por todas las zonas de la ciudad, reconocen Piedra y otros trabajadores del sector inmobiliario preguntados por este periódico. «Allí donde hay un local abandonado, sin uso, se acaba convirtiendo en vivienda», señala. Aún así, hay zonas en las que prolifera más, especialmente en Ciudad Jardín y la Fuensanta, pero también por la zona de Levante, Santa Rosa o el Parque Cruz Conde, incluso en avenidas como la del Aeropuerto, donde la actividad comercial continúa en altos niveles de ocupación.

Desde 2018, la inversión en estas modificaciones ha movilizado más de 18 millones de euros

La excepción sigue siendo el centro de la ciudad, donde la actividad comercial frena este tipo de transformaciones, ya que, según datos aportados a principios de este año por la asociación Centro Córdoba, la ocupación de locales alcanza el 90%, lo que limita la disponibilidad.

Locales sin salida comercial

La fórmula habitual de estas reconversiones responde a propietarios de estos locales que «no son capaces de alquilarlo para uso comercial, y deciden reconvertirlos como pisos» o deshaciéndose directamente de ellos vendiéndoselos a una promotora, coinciden varias voces del sector. Además, la amplia oferta de locales vacíos, por lo ya citado, hace que se rebajen los precios, siendo el metro cuadrado de un local comercial muchísimo más barato que el metro cuadrado de una vivienda, explican.

Locales convertidos en vivienda en La Fuensanta. / Víctor Castro

El coste de la transformación no baja de los 25.000 o 30.000 euros, según detalla Piedra, una cifra que puede incrementarse de forma notable en función de las calidades empleadas y de los metros cuadrados del local original. En su caso, en los apartamentos de Injupisa abiertos en bajo, el tamaño va de los 50 a los 60 metros cuadrados, con casos en los que se llega hasta los 90.

En cuanto a su destino, lo habitual es que estas viviendas se orienten a apartamentos turísticos o al alquiler de larga duración. «En nuestro caso, el 100% está dedicado al alquiler de temporada», asegura el gerente de Injupisa. El perfil de los inquilinos es variado: «Hay universitarios, funcionarios que vienen destinados, solteros o divorciados que no viven solos y no necesitan tanto espacio o personas mayores que se quieren mudar a pisos más accesibles, sin barreras arquitectónicas, o porque no tienen ascensor».

Otras particularidades de este tipo de inmuebles son sus condiciones. «Por lo general, los locales comerciales no disponen de acceso al interior del edificio y, por escritura, tienen menos gastos que el resto de pisos», señala Pablo Muñoz, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba. Entre esas ventajas económicas destaca que no pagan luz del portal, ascensor ni limpieza de zonas comunes, de modo que el capítulo de gastos se reduce prácticamente al administrador de la comunidad y al pago del seguro.

Muñoz apunta además que, una vez transformados, la situación cambia poco en términos de comunidad, salvo en casos concretos, como cuando los propietarios solicitan conexión a la antena colectiva del edificio.