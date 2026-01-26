Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 26 de enero de 2026

Exposición

‘Obras emblemáticas del siglo XIX ’

La Fundación Cajasol acoge la exposición ‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Real Academia

Sesión pública

El acto titulado ‘El casco histórico, una joya patrimonial acosada por los problemas, a debate’ contará con las intervenciones de Luis Giménez Soldevilla, arquitecto, y Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora. Claudio Marcelo. 19.30 horas.

Literatura infantil

Lectura para niños con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en la biblioteca municipal Arrabal del Sur, a cargo de Rafa Blanes. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca M. Arrabal del Sur. Santo Domingo de Guzmán, s/n. 17.00 horas.

Literatura

Nueva edición de ‘Leer en BVA’

La jornada de hoy estará dedicada a ‘Itinerario de la herida’, de Arístides Naranjo. Presentará el acto Pilar Redondo. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 18.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Hilos de la diáspora’

Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.