Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 26 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
‘Obras emblemáticas del siglo XIX ’
La Fundación Cajasol acoge la exposición ‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Real Academia
Sesión pública
El acto titulado ‘El casco histórico, una joya patrimonial acosada por los problemas, a debate’ contará con las intervenciones de Luis Giménez Soldevilla, arquitecto, y Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).
CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora.
Claudio Marcelo.
19.30 horas.
Literatura infantil
Lectura para niños con ‘La Hora del Cuento’
Habrá sesión de lectura en la biblioteca municipal Arrabal del Sur, a cargo de Rafa Blanes. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca M. Arrabal del Sur.
Santo Domingo de Guzmán, s/n.
17.00 horas.
Literatura
Nueva edición de ‘Leer en BVA’
La jornada de hoy estará dedicada a ‘Itinerario de la herida’, de Arístides Naranjo. Presentará el acto Pilar Redondo. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
18.00 horas.
Muestra
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Hilos de la diáspora’
Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños