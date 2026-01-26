Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contratos SASFuneral de EstadoUna semana del accidenteVictoria Córdoba CFEn directo | Accidente de AdamuzMisa AdamuzObesidadCórdoba en Simof
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 26 de enero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

‘Obras emblemáticas del siglo XIX ’

‘Obras emblemáticas del siglo XIX ’ / DIARIO CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Exposición

‘Obras emblemáticas del siglo XIX ’

La Fundación Cajasol acoge la exposición ‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol.

Ronda de los Tejares, 32.

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Real Academia

Sesión pública

El acto titulado ‘El casco histórico, una joya patrimonial acosada por los problemas, a debate’ contará con las intervenciones de Luis Giménez Soldevilla, arquitecto, y Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora.

Claudio Marcelo.

19.30 horas.

Literatura infantil

Lectura para niños con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en la biblioteca municipal Arrabal del Sur, a cargo de Rafa Blanes. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca M. Arrabal del Sur.

Santo Domingo de Guzmán, s/n.

17.00 horas.

Literatura

Nueva edición de ‘Leer en BVA’

La jornada de hoy estará dedicada a ‘Itinerario de la herida’, de Arístides Naranjo. Presentará el acto Pilar Redondo. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.

Cuesta del Bailío, 3.

18.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Hilos de la diáspora’

Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  2. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  3. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  4. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  5. La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
  6. Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
  7. Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
  8. Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 26 de enero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 26 de enero de 2026

Los precios del alquiler de un 'loft' en Córdoba: entre los 550 y los 850 euros

Los precios del alquiler de un 'loft' en Córdoba: entre los 550 y los 850 euros

La antigua sucursal de Banesto en Ciudad Jardín se convertirá en cinco apartamentos turísticos

La antigua sucursal de Banesto en Ciudad Jardín se convertirá en cinco apartamentos turísticos

Los locales convertidos a vivienda se incrementan un 25% en Córdoba y superan los 1.000

Los locales convertidos a vivienda se incrementan un 25% en Córdoba y superan los 1.000

El accidente de Adamuz reabre viejas heridas de la tragedia en Córdoba

El accidente de Adamuz reabre viejas heridas de la tragedia en Córdoba

Alfonso González, presidente de la Asociación Carnavalesca: "El Carnaval es uno de los pilares de las fiestas de Córdoba"

Los fallecidos en Córdoba el domingo 25 de enero

Tracking Pixel Contents