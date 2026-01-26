Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 26 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 27 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Pavón Sánchez
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Rodríguez Santos
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
José Flores Martín
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
María Carmona García
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Josefa Damián Mármol
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Teresa Camargo Bravo
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
