Los fallecidos en Córdoba el lunes 26 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 27 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Pavón Sánchez

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Rodríguez Santos

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Flores Martín

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

María Carmona García

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Damián Mármol

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Teresa Camargo Bravo

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.