Fallece Luis Ballesteros Olmo, catedrático de Matemática Aplicada y figura de referencia en la Universidad de Córdoba

Luis Ballesteros Olmo, catedrático de Matemática Aplicada y figura de referencia en la Universidad de Córdoba, ha fallecido a los 68 años de edad. Nacido en Pozoblanco (Córdoba) el 19 de julio de 1957, formó parte de la primera promoción de Químicas de la Facultad de Ciencias, a la que accedió en 1974, iniciando así una vinculación con la Universidad de Córdoba que se prolongó durante toda su trayectoria profesional.

Tras licenciarse, se incorporó como becario al departamento de Química Analítica y comenzó su labor docente en la Facultad de Ciencias, antes de obtener la cátedra de Matemática Aplicada en la Escuela Politécnica Superior, centro en el que desarrolló una parte esencial de su carrera académica.

En la Escuela Politécnica Superior ejerció como subdirector y director, asumiendo esta última responsabilidad entre 1990 y 1996, en una etapa clave para la consolidación y crecimiento del centro. Formó parte asimismo del equipo rectoral del rector Eugenio Domínguez como coordinador de Obras. A lo largo de su trayectoria desempeñó además otras responsabilidades institucionales, como director del Departamento de Matemáticas y director técnico de Ucotienda.

En los últimos años asumió nuevas responsabilidades académicas y científicas, entre ellas la dirección del grupo de investigación EATCO, la dirección de la Cátedra Plenitas de la Universidad de Córdoba y la Secretaría General de la Fundación Red Especial España (FREE).

La Universidad de Córdoba ha trasladado su más sentido pésame a su familia, amistades y a toda la comunidad universitaria, que despide hoy a un profesor comprometido y a un servidor público cuya aportación quedará ligada de forma permanente a la historia de esta institución.

Su testimonio, recogido en el Archivo Oral de la Universidad de Córdoba, ofrece una valiosa visión de la evolución de la institución y de una forma de entender la universidad basada en el compromiso, el cuidado de las personas y la responsabilidad colectiva.