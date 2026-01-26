Las empresas de Córdoba ante el reto de la IA: “Quien no la use estará en desventaja”

La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, sino una herramienta clave para la competitividad empresarial. Con este mensaje ha arrancado el primer encuentro empresarial de Metalcórdoba, una jornada que ha reunido a empresas del sector del metal y servicios afines en Córdoba y que ha puesto el foco en dos grandes retos actuales: la aplicación estratégica de la IA y la ciberseguridad.

Durante la apertura de la cita, que ha tenido lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la presidenta de Metalcórdoba, Ana María García, acompañada del presidente de CECO, Antonio Díaz, ha sido contundente: “La IA está aquí para quedarse y las empresas debemos conocerla y saber utilizarla. Quien no lo haga estará en desventaja competitiva”. Un mensaje alineado con el objetivo del encuentro: formar, informar y preparar a las empresas para un entorno cada vez más tecnológico y exigente.

La IA más allá de ChatGPT

El contenido técnico de la jornada ha comenzado con la ponencia de Joan Notario, CEO de Aicor, quien ha ofrecido una visión práctica y realista sobre el uso de la inteligencia artificial en las empresas. Notario ha recordado que solo el 20% de las empresas españolas utiliza IA, y que muchas lo hacen de forma muy limitada, reduciéndola al uso puntual de herramientas “enlatadas” como ChatGPT.

“La IA es mucho más que eso”, explicó, destacando que bien aplicada permite ahorrar tiempo y costes, mejorar la calidad de los procesos, tomar decisiones más precisas y escalar el negocio sin necesidad de aumentar plantilla, facilitando el crecimiento sin grandes inversiones.

Tipos de inteligencia artificial y aplicaciones reales

Durante su intervención, Notario ha distinguido entre varios tipos de IA: la generativa, orientada a productividad, interpretación de datos, atención al cliente, procesos internos, ventas y marketing; la analítica, "una de las grandes olvidadas", centrada en la toma de decisiones basadas en datos; y la automatización, que permite replicar procesos en piloto automático. Notario ha hecho énfasis en que la IA “no es inteligente por sí sola” y necesita entrenamiento, personalización y formación para obtener resultados reales.

Y aunque la más extendida es la generativa, como es el caso de ChatGPT, hay otras inteligencias artificiales, como la analítica, que permiten entender el pasado, prever escenarios futuros y recomendar acciones mediante análisis prescriptivo. Como ejemplo, ha citado el sector agroalimentario, donde años de datos permiten anticipar impactos climáticos en cultivos, o proyectos donde la IA detecta, clasifica y prioriza incidencias de forma automática.

Eduardo Corrales, Ana María García, Antonio Díaz y Joan Notario, en el encuentro. / Córdoba

Casos de éxito: de los drones a los gemelos digitales

La ponencia se ha apoyado en numerosos casos reales de uso, como el conteo de personas con drones durante la pandemia en los patios de Córdoba, la inspección térmica de plantas solares que reduce trabajos de un mes a solo 48 horas, o el uso de gemelos digitales para optimizar la productividad de instalaciones solares.

También se ha abordado la automatización de procesos, desde la gestión automática de albaranes y correos electrónicos hasta aplicaciones que ayudan a operarios industriales a resolver incidencias mediante fotografías, instrucciones automáticas y traducción de idiomas. El mensaje final ha sido claro: parar y "reflexionar en qué parte del negocio puede ayudarnos" la IA es el primer paso para sacarle partido.

Ciberseguridad y NIS2: una amenaza infravalorada

La jornada ha concluido con la intervención de Eduardo Corrales, responsable comercial de Sophos en el territorio sur, quien ha aborado el creciente impacto de la ciberdelincuencia y la nueva directiva europea NIS2. Corrales ha alertado de que muchas empresas aún no perciben el riesgo real. Ha explicado que la ciberdelincuencia funciona como una industria organizada, con estructuras jerárquicas y recompensas, y que se camufla en el uso de herramientas cotidianas sin ir más lejos.

La Directiva NIS2, en vigor en la UE desde 2023 y pendiente de desarrollo definitivo en España, amplía las obligaciones en materia de seguridad y afecta a 18 sectores, especialmente los considerados críticos como energía, transporte, banca, salud o agua. También introduce responsabilidades para la alta dirección, con posibles sanciones, y exige medidas de seguridad que incluyen a la cadena de suministro.

Un sector más preparado y unido

Este primer encuentro empresarial refuerza el papel de Metalcórdoba, señalan desde la organización, como espacio de referencia para la industria, apostando por la innovación, la formación y la anticipación a los cambios normativos y tecnológicos. La alta participación y el interés generado han confirmado la necesidad de iniciativas que ayuden a las empresas a competir mejor en un entorno cada vez más digital y complejo.