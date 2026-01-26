Tribunales
Una empresaria se enfrenta a prisión por apropiarse de dos elevadoras tras alquilarlas en Córdoba
La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y una multa de 6.000 euros para la acusada
Una empresaria de Córdoba se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por, presuntamente, apropiarse de dos carretillas elevadoras después de alquilarlas para utilizarlas en su negocio. De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, la acusada incorporó la maquinaria a su patrimonio sin llegar a abonar nada.
Así las cosas, señala que la procesada es administradora única de una empresa con sede en un polígono industrial de la capital. Contactó con otra sociedad para interesarse por el arrendamiento de dos carretillas elevadoras y esta le solicitó la documentación necesaria para formalizar el alquiler. La encartada, "simulando la intención de cumplir con el arrendamiento, les remitió la documentación exigida", detalla.
Esto dio lugar a la firma de dos contratos de alquiler. Sin embargo, una vez que las carretillas estuvieron en poder de la acusada, "esta las incorporó a su patrimonio, como era su intención desde el principio, sin llegar a abonar ninguna de las cuotas del arrendamiento".
El Ministerio Fiscal sostiene que estos hechos constituyen un delito de estafa, por el que solicita que se impongan cuatro años de prisión a la empresaria, además de una multa de 6.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o de insolvencia. Lo ocurrido será juzgado en los próximos días por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba.
