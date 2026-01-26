La crisis climática llega a las aulas de Córdoba: una exposición alerta sobre su impacto en los derechos humanos

La exposición Crisis climática y derechos humanos, del grupo local de Amnistía Internacional en colaboración con la asociación vecinal (AV) Los Califas, de Poniente Sur, ha iniciado en el IES Zoco su viaje por distintos centros educativos, culturales y ciudadanos cordobeses "para denunciar el impacto de la actual crisis climática en todos los ámbitos, y particularmente en el de los derechos humanos, que ya está repercutiendo en millones de habitantes del planeta y a lo que Córdoba no es ajena", según informa la asociación vecinal.

A través de 17 paneles informativos, la exposición se marca como objetivo que los ciudadanos “conozcan la magnitud del problema”, colaboren directamente en la búsqueda de soluciones y “participen en la solicitud de desarrollo de medidas y actuaciones, por parte de las administraciones, para que palíen los efectos del cambio climático adaptando nuestros espacios públicos a los cambios de vida que se nos avecinan”, explican desde la organización.

La muestra pasará por varios centros hasta el 6 de marzo

La muestra, que ya pudo contemplarse en el Centro Cívico Poniente Sur y podrá visitarse en el IES Zoco hasta el 30 de enero, pasando después al Centro Cívico Arrabal del Sur, con motivo de las 42ª Jornadas por la Paz del distrito Sur (del 30 al 6 de febrero); la asociación cultural Entre Quijote y Sancho (avenida de Libia 57, del 13 al 14 de febrero, con un acto de presentación el primer día a las 20.00 horas); el IES Grupo Cántico (del 16 al 20 de febrero) y el aulario del Campus de Rabanales de la UCO, del 23 de febrero al 6 de marzo.

Los paneles de la muestra informan e invitan a reflexionar sobre las causas que han generado la crisis climática, llamando a la responsabilidad personal y de las empresas para que colaboren en la lucha contra el cambio climático.

Varios paneles de la exposición Crisis climática y derechos humanos de Aministía Internacional Córdoba y la asociación de vecinos Los Califas, de Poniente Sur. / CÓRDOBA

Con la iniciativa, Amnistía Internacional insta a los gobiernos para que se comprometan eficazmente a limitar la temperatura global del planeta, a reducir colectivamente las emisiones de gases invernadero y a que contribuyan de forma justa con la carga económica de las medidas que se han de adoptar; haciendo hincapié, pese a las pruebas y evidencias científicas, en la falta de medidas de los gobiernos a nivel mundial, lo que supone la mayor violación de derechos humanos intergeneracionales, con graves consecuencias en las condiciones de vida para las generaciones actuales y futuras.

Compromiso local

Por su parte, la AV Los Califas hace valer con la muestra cómo el movimiento ciudadano en su ámbito territorial puede sensibilizar a la ciudadanía para que colabore en luchar contra los efectos del cambio climático, que también está afectando al entorno más inmediato. Así, el colectivo vecinal recuerda a las administraciones la necesidad de adaptar los espacios públicos al cambio climático, ampliar la vegetación y el arbolado y otras medidas para el control de la contaminación acústica y del aire y la gestión sostenible de recursos. Respecto a la ciudadanía, llama a que mejore su calidad de vida usando el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.