Turismo
Crece la demanda de viajeros en los hoteles cordobeses durante 2025, pero con menos pernoctaciones
El número clientes aumenta respecto a 2024, aunque bajan las noches, lejos aún de los resultados históricos de 2019
Los hoteles de Córdoba han registrado un aumento en el número de clientes, pero un descenso en las pernoctaciones durante el año 2025. Las cifras de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no derriban el techo alcanzado en 2019, el último anterior a la pandemia, donde descansan las mejores marcas turísticas.
En total, a lo largo del último año se han contado 1.162.915 viajeros alojados en hoteles, lo que supone un incremento de casi el 0,66% respecto al dato de 2024, cuando se encadenaron 1.155.267 viajeros. En cuanto a las pernoctaciones, empeoran levemente (un 0,4%) el registro de 2024, cuando se sumaron 1.999.785 noches. En números absolutos, durante 2025 se contrataron 1.990.921 noches de hotel (casi 9.000 menos en un año).
Lejos de los niveles prepandemia
El balance global de 2025 se queda aún lejos de los niveles prepandemia. Antes de la crisis sanitaria, los hoteles de Córdoba superaron los 1,21 millones de viajeros y las 2,05 millones de pernoctaciones, cifras que todavía se mantienen por encima de los registros más recientes.
El crecimiento viene impulsado por el protagonismo del cliente internacional, que representa ya un 42% del total y mejora su peso respecto al 2019. En total, han sido 672.451 clientes con residencia en España, por 490.464 extranjeros. Esta tendencia también se aprecia en las pernoctaciones, donde los visitantes foráneos concentran alrededor del 41% del total, varios puntos por encima de los niveles previos a la pandemia.
El dato que no acaba de despuntar es el de la estancia media, con el objetivo perenne de las dos noches de hotel de media por visitante, queda todavía algo lejos, pues durante el año 2025, el dato facilitado por el INE señala que se ha quedado en la provincia de Córdoba en 1,71 noches, prácticamente idéntico al del año anterior.
Estacionalidad y concentración en la capital
Los datos también confirman la estacionalidad del turismo cordobés y la preeminencia de la capital. De las 1,9 millones de pernoctaciones, 1,7 se registraron en los hoteles de la ciudad, con un total de 1.001.282 viajeros (53% españoles y 47% extranjeros).
En 2025, el mes de abril superó a mayo como mes con más viajeros, impulsado por la Semana Santa, aunque mayo siguió siendo el mes con mayor número de pernoctaciones. Los peores meses fueron enero y julio.
