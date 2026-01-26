Patrimonio histórico
Córdoba recupera en febrero los paseos teatralizados sobre la figura histórica del obispo Osio
El proyecto combina divulgación y recorrido urbano para acercar a la ciudadanía el legado del pensador cordobés
El Cabildo Catedral ha renovado el proyecto Paseos con Osio, una iniciativa de divulgación histórica que propone recorridos teatralizados por distintos enclaves de Córdoba vinculados a la figura del obispo Osio, uno de los personajes más influyentes nacidos en la ciudad en la Antigüedad. Las visitas se desarrollarán a lo largo del mes de febrero, "tras el éxito de su primera edición", explica el Cabildo en una nota de prensa.
La iniciativa surge a raíz de la exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano, que puso de manifiesto el interés por ampliar el conocimiento sobre Osio y su relevancia histórica. A través de estos paseos, se busca acercar a la sociedad cordobesa el contexto político, social y cultural en el que desarrolló su trayectoria, así como su influencia en acontecimientos clave del mundo romano tardío.
Un recorrido por la Córdoba romana y tardoantigua
El itinerario parte del antiguo Foro Romano, en la actual plaza de las Tendillas, y continúa por lugares emblemáticos como la ermita de San Zoilo, el monumento a Osio, el templo romano, los Capitulares y la Basílica de San Pedro.
Durante el recorrido se desarrolla un discurso didáctico que aborda los principales episodios conocidos de la vida de Osio, su contexto histórico y su papel en procesos de gran trascendencia para la historia europea y mediterránea.
Divulgación histórica y pensamiento
A lo largo de las visitas se analizan aspectos como la persecución durante el gobierno de Diocleciano, la relación de Osio con el emperador Constantino, el Edicto de Milán, su participación en distintos concilios y su papel en el Concilio de Nicea, donde se fijaron las bases doctrinales del cristianismo, así como su oposición al arrianismo.
El enfoque de los paseos es divulgativo y cultural, orientado a contextualizar estos hechos dentro de la historia de Córdoba y del Imperio Romano.
Fechas y entradas
Las visitas se celebrarán durante todo el mes de febrero.
- Fines de semana: dirigidos al público general adulto.
- Entre semana: destinados a alumnado de secundaria y bachillerato, con un enfoque adaptado al ámbito educativo.
Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través del correo electrónico habilitado por la organización: paseosconosio@cabildocatedraldecordoba.es.
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz