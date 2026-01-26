Guía del Mercado Andalusí de Córdoba: fecha, horarios, actividades y programación

Con el permiso del Carnaval, que arranca esta misma semana, la celebración del mercado temático, anteriormente conocido como mercado medieval, marca a finales de enero el inicio del calendario de fiestas en Córdoba con el regreso de la actividad de ocio a las calles de la capital.

Durante años, en sus más de 20 ediciones, este mercado festivo tuvo carácter medieval y es a partir de 2020 (con el paréntesis de 2021 por la epidemia del coronavirus) cuando la cita comienza a alternar la temática: de Mercado de las Tres Culturas a Mercado Renacentista, pasando por la Córdoba del siglo de Oro, el Mercado Íbero Romano hasta el Mercado Andalusí de 2025.

Cada propuesta transforma la zona de Miraflores en un gran mercado temático lleno de colorido, música y personajes singulares, y actividades para todos los públicos.

Ramón Azañón

En este 2026, la empresa organizadora del evento, Musical Sport Teatro, vuelve a apostar por la temática del pasado andalusí de la capital. Estos son los detalles de la cita de este año.

Fechas Mercado Andalusí de Córdoba

Este año el mercado temático tendrá lugar del 30 de enero al 1 de febrero, arrancando a mediodía del viernes, como es tradicional, con un pasacalles en el entorno de Miraflores, Puente Romano y Puerta del Puente.

Dónde se celebra

Como todos los años, el mercado temático se ubicará en el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar que hay detrás de esa calle, la calle Acera Mira al Río, los Jardines del Rocío, la Avenida de Fray Albino y el entorno de la Calahorra.

La inauguración del Mercado Andalusí 2025. / Ramón Azañón

Horario del mercado temático de Córdoba

La cita es el viernes 30 de 12.00 a 24.00 horas, y sábado 31 y domingo 1 de febrero, de 11.00 a 24.00 horas.

Características del mercado temático de Córdoba

En esta ocasión, el mercado será de temática andalusí, con un viaje al esplendor del Califato Omeya en la Córdoba del siglo X. Además de los puestos artesanos y de gastronomía con productos inspirados en el arte y la tradición andalusí, como cerámica, cuero, joyería, y tejidos; comerciantes de gastronomía que podrán instalar sus puestos de comida y bebida con especialidades árabes, dulces tradicionales y productos locales.

Público en el Mercado Andalusí. / Manuel Murillo

Actuaciones, espectáculos y juegos

La propuesta se completa con una programación de actividades para todos los públicos que incluyen representaciones teatrales, atracciones infantiles, conciertos y pasacalles. Los detalles de la programación se darán a conocer en los próximos días.

Puesto de comida del Mercado Andalusí de 2025. / Manuel Murillo

Puestos de artesanía, degustación gastronómica y zona para mascotas

En el espacio del mercado temático más de un centenar de puestos en los que se podrán adquirir productos de artesanía, alimentación, así como puestos de restauración. En la zona también se habilitará una zona para mascotas con bebederos y camitas.

Dónde aparcar para visitar el mercado temático

Si vienes de fuera de la ciudad o necesitas desplazarte en coche, hay varias soluciones de estacionamiento para facilitar tu visita. Hay tres parkings privados: La Mezquita, La Ribera y el del Centro Histórico. Además, también cerca hay zona azul administrativa que no tiene tarifa ni límite de tiempo el fin de semana.