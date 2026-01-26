Vuelve el Festival Córdoba Virgen Extra: los mejores AOVES de la provincia se citan en Las Tendillas

La provincia de Córdoba atesora algunos de los mejores AOVES del mundo y para celebrarlo la capital acoge, una nueva edición, la tercera, del Festival Córdoba Virgen Extra. Tres jornadas en las que la gastronomía y la economía se dan la mano en un evento que pone en valor el aceite de oliva virgen extra, uno de los productos señeros de la provincia.

Del 30 de enero al 1 de febrero, la plaza de Las Tendillas volverá a ser el epicentro de este encuentro, organizado con la colaboración de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y el Ayuntamiento de Córdoba, con el Consorcio de la Gastronomía Cordobesa, las Denominaciones de Origen de Baena, Lucena y Priego, ACORA, AEMO y QV Extra.

A la espera de que se avancen más detalles de la nueva edición, la convocatoria de 2025 contó con la presencia de más de 40 productores y almazaras. El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, señalado durante la presentación de la cita que “nos encontramos ante un evento ya consolidado en el panorama gastronómico, el mejor punto de partida para un año que acogerá multitud de acciones en torno a la difusión de nuestros productos y que, en este caso, se centra en uno de los más importantes, nuestros aceites de oliva vírgenes extra".

Venta, catas y showcooking

La cita mantendrá el formato de las dos primeras ediciones, con puntos de venta en Las Tendillas, catas dirigidas, zona de showcooking, actividades para escolares y una ruta gastronómica.

Se trata de que el público conozca de primera mano todo el proceso que se activa para la producción del aceite de oliva virgen extra, desde el olivar a la almazara para llegar definitivamente a la mesa, siendo un ingrediente clave de la dieta mediterránea y de la cocina cordobesa.

Víctor Castro

Programa del Festival del Aceite de Córdoba

El horario de apertura del festival será, viernes y sábado, de 11.00 a 15.00 horas, y de 17.00 a 20.30 horas; y el domingo, de 10.00 a 15.00 horas.

Viernes 30 de enero

11.00 a 14.00 horas. Recepción dibujos concurso infantil.

11.00 a 13.30 horas. Especial colegios: demostración de extracción de aceite, juego la oca mediterránea, catas dirigidas de AOVE, visita libre por stands y desayuno.

11.00 horas. Cata dirigida de AOVE por la DOP Baena.

13.30 horas. Showcooking: Kisko Barona, restaurante El Olivo de Luque, con la DOP Baena.

17.00 / 18.00 / 19.00 y 20.00 horas. Juego de la Oca Mediterránea.

17.30 horas. Cata dirigida de AOVE por AEMO.

17.30 horas. Demostración de extracción de aceite.

19.00 horas. Showcooking: Eva Millán, de Montilla, con Asociación Vinavin y AEMO.

Sábado 31 de enero

11.00 / 12.00/ 13.00 /17.00 / 18.00 y 19.00 horas. Juego de la Oca Mediterránea.

11.00 horas. Cata dirigida de AOVE por Acora.

12.00 horas. Taller infnatil de salmorejo cordobés por Matías Vega.

12.30 horas. Demostración de extracción de aceite.

13.30 horas. Showcooking: Matías Vega, de Alcazaba de las Torres, de Cañete de las Torres, con Acora.

13.45 horas. Salmorejada por Matías Vega.

17.00 horas. Demostración de extracción de aceite.

17.30 horas. Cata dirigida de AOVE por la DOP Priego de Córdoba.

19.00 horas. Showcooking: José Ambrosio & Álex Logon, de Piamonte D'Ambrosio, con DOP Priego de Córdoba.

Domingo 1 de febrero

11.30 y 13.00 horas. Juego de la Oca Mediterránea

10.30 horas. Desayuno molinero.

11.00 horas. Cata dirigida de AOVE por la DOP Aceite de Lucena.

11.30 horas. Demostración de extracción de aceite.

12.00 horas. Entrega de premios de los concursos de pintura y escaparates.

13.30 horas. Showcooking de Celia Jiménez, del Restaurante Celia Jiménez, con la DOP Aceite de Lucena.

Ruta gastronómica del AOVE

Durante la celebración del III Festival Córdoba Virgen Extra, bares y restaurantes de la capital participarán en una ruta gastronómica que tendrá al aceite de oliva virgen extra y los beneficios de la dieta mediterránea como eje central.

Se trata de promover la riqueza gastronómica local, poner en valor al sector de la hostelería y realzar el papel del AOVE como embajador de la marca Córdoba.

En próximas fechas se darán a conocer los establecimientos participantes.