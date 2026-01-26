Córdoba Ecuestre da el salto digital con el respaldo del Imdeec para reforzar su proyección internacional

Córdoba Ecuestre y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) han presentado un ambicioso proyecto de transformación digital destinado a situar al sector ecuestre cordobés a la vanguardia tecnológica, reforzando su impacto cultural, turístico y económico tanto a nivel nacional como internacional.

La iniciativa supone un nuevo paso en la colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años y que ha permitido consolidar a las Caballerizas Reales como uno de los principales referentes ecuestres del país.

Tecnología al servicio de la tradición

El proyecto se articula en torno a la integración de nuevas herramientas digitales que permitirán modernizar la promoción y la gestión de Córdoba Ecuestre sin perder la esencia histórica del enclave. Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de inteligencia artificial aplicada a la producción audiovisual, con fotografías y vídeos de alta calidad orientados a mejorar la presencia del espectáculo ecuestre en mercados internacionales.

Realidad virtual y visitas inmersivas

Otra de las líneas clave es la puesta en marcha de experiencias inmersivas mediante realidad virtual y tours virtuales, que permitirán conocer las Caballerizas Reales y el arte ecuestre desde cualquier lugar del mundo, superando las barreras físicas y temporales y ampliando el alcance del proyecto cultural.

Mejora de la atención al visitante

La modernización también llegará a la gestión y atención al público con la implantación de nuevos sistemas de control de accesos y la instalación de tótems digitales de autoservicio, diseñados para ofrecer una experiencia más ágil, autónoma y adaptada a las nuevas demandas del turismo cultural.

Un sector estratégico en crecimiento

Desde el Imdeec se ha destacado que esta iniciativa refuerza la identidad cultural de Córdoba al tiempo que impulsa el desarrollo económico a través de la innovación. Por su parte, Córdoba Ecuestre ha subrayado que el sector se ha convertido en un generador de empleo y actividad económica, con una proyección internacional cada vez mayor y cerca de 100.000 visitas anuales a sus espectáculos.

La puesta en marcha de este proyecto digital, que contará con una aportación económica cercana a los 50.000 euros, se desarrollará a lo largo de 2026 y permitirá renovar por completo la imagen, los sistemas tecnológicos y las estrategias de promoción de Córdoba Ecuestre, consolidando al caballo andaluz y a las Caballerizas Reales como referentes de modernidad y excelencia turística.