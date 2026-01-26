Hacemos Córdoba denuncia que el alcalde "ponga una alfombra roja" a los nuevos apartamentos turísticos del centro

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que el alcalde "vuelva a facilitar la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad", una decisión que, a su juicio, prioriza el negocio frente al derecho a la vivienda. La coalición considera que esta política municipal "favorece los intereses económicos y de los fondos de inversión por encima de las necesidades reales de la ciudadanía", explica esta formación en una nota de prensa.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que llevan meses advirtiendo de que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para frenar la vivienda turística son claramente insuficientes. En este sentido, señalan que limitar parcialmente las viviendas turísticas no resulta eficaz si no se actúa también sobre los apartamentos turísticos, reclamando que la moratoria se extienda a este tipo de alojamientos y al conjunto de la ciudad.

La coalición sostiene que la llegada de grandes fondos de inversión a Córdoba está derivando en la compra de edificios completos para su transformación en apartamentos turísticos, una dinámica que, según denuncian, expulsa a los vecinos del casco histórico y transforma el centro en un espacio orientado casi exclusivamente al turismo.

Nuevos proyectos en el centro

Hacemos Córdoba critica que "comisión de licencias tras comisión de licencias de la Gerencia de Urbanismo se sigan aprobando proyectos" de este tipo. En esta ocasión, señalan dos nuevas iniciativas en pleno centro: un proyecto de nueve apartamentos turísticos en la calle García Lovera y otro de 14 en la calle Rodríguez Sánchez.

A estos proyectos se suman, según la coalición, diversas modificaciones de locales a viviendas que acaban destinándose también al uso turístico, una práctica que consideran ya habitual en la ciudad.

Presión turística en otros barrios

Desde el grupo municipal advierten de que la presión turística ya no se limita al casco histórico, sino que empieza a extenderse a otros barrios de Córdoba, agravando el problema de acceso a la vivienda en distintas zonas de la ciudad.

“Es alfombra roja tras alfombra roja al negocio turístico, mientras se ignora deliberadamente el derecho a la vivienda”, señalan desde la coalición, insistiendo en que la política municipal está profundizando el desequilibrio entre uso residencial y uso turístico.

Hacemos Córdoba denuncia también la falta de alternativas reales por parte del equipo de gobierno para garantizar el derecho a la vivienda. En este sentido, ha sido especialmente crítica con la gestión de Vimcorsa, que, según la coalición, no está promoviendo vivienda pública ni alquiler social.

La formación asegura que las pocas promociones planteadas presentan precios en torno a los 200.000 euros, cantidades que consideran inaccesibles para quienes necesitan una vivienda, y lamenta que no se impulse la adquisición de inmuebles para destinarlos a alquiler social.

Para Hacemos Córdoba, lo que se debatirá en la próxima comisión de licencias vuelve a evidenciar una política municipal que, a su juicio, prioriza el negocio de unos pocos mientras no ofrece respuestas a un problema estructural como el acceso a la vivienda en Córdoba.