EL TIEMPO
¿Cuándo dejará de llover en Córdoba? Atención a las fechas que apuntan la Aemet y otros portales meteorológicos
Las precipitaciones serán las protagonistas en el final de enero y primeras jornadas de febrero
Paraguas en mano, con cielos encapotados y los embalses recibiendo la tan ansiada agua que aleja cada vez más el fantasma de la sequía tras los buenos datos de 2025. Así se despide enero en términos meteorológicos en Córdoba, en una semana en la que un tren de borrascas, primero con los últimos coletazos de Ingrid para continuar con Joseph dejará varias jornadas de precipitaciones localmente fuertes, temporal de viento con sendos avisos amarillos el martes 27 y miércoles 28 de enero, y la posibilidad de tormentas.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coloca el símbolo de lluvia durante los siete días de la semana del 26 de enero al 1 de febrero. Este dato, sumado a la frecuencia de lluvias de las últimas semanas, lleva a preguntarse: ¿Cuándo dejará de llover en Córdoba? ¿Estamos ante un escenario similar al que se dio en 2025 a partir de finales de febrero, con las fuertes lluvias del mes de marzo?
A la espera del avance del pronóstico de la Aemet, que solo ofrece datos a siete días vista, durante cuales lloverá; otros portales meteorológicos sí avanzan la previsión a 14 días y apuntan una posibilidad: las lluvias continuarán en Córdoba durante, al menos, los próximos 15 días sin apenas respiro.
Pronóstico para Córdoba de Meteored
El portal de Meteored cuenta con la previsión más magnánima para los cordobeses. Según su avance, las lluvias se mantendrán desde el lunes 26 de enero al miércoles 4 de febrero, con mayor o menor intensidad. Tras estas jornadas, indica que volverá la estabilidad hasta, al menos, el domingo 8 de febrero, aunque se mantendrá la presencia de cielos nubosos.
Pronóstico para Córdoba de eltiempo.es
Este otro portal meteorológico, apunta a la presencia de lluvias desde el lunes 26 de enero hasta el domingo 8 de febrero, con una tregua en la jornada del martes 3 de febrero, en la que no se esperan lluvias significativas. No obstante, debe tenerse en cuenta lo cambiante del ambiente, por lo que la previsión podría cambiar, ya que se esperan lluvias tanto el lunes 2 como el miércoles 4.
Pronóstico para Córdoba de The Weather Channel
De acuerdo con esta aplicación, la lluvia no dará tregua a Córdoba, al menos hasta el lunes 9 de febrero. Así, se espera que las precipitaciones hagan acto de presencia todos los días, aunque serán más débiles en las jornadas del 30 y 31 de enero, y del 4 y 5 de febrero.
Pronóstico para Córdoba de AccuWeather
Por último, el portal meteorológico de AccuWeather coincide en prolongar los chubascos hasta el sábado 7 de febrero, si bien indica la posibilidad de que las lluvias pudieran ser muy débiles la jornada del sábado 31 de enero, con una presencia puramente testimonial.
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz