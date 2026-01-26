Córdoba calienta motores para el Carnaval 2026 con un amplio programa de actividades

Córdoba comienza el calendario festivo de 2026 con la presentación oficial del cartel y la programación del Carnaval, una de las celebraciones más populares y participativas de la ciudad. El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, la delegada de Mayores, Eva Contador, y el presidente de la Asociación Carnavalesca, Alfonso González, han dado a conocer los principales detalles de una edición que se extenderá desde finales de enero hasta el 22 de febrero.

Urbano ha destacado que el Carnaval cordobés es "una de las fiestas más bonitas y con más picaresca de todo el año", subrayando su arraigo popular y su capacidad para implicar a toda la ciudad. El programa arrancará el 27 de enero con la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro, que se prolongará hasta el 1 de febrero. Las semifinales tendrán lugar del 3 al 5 de febrero y la gran final se celebrará el 7 de febrero, jornada en la que también se entregará la Insignia de Oro.

Carnaval para todas las edades

Uno de los ejes de esta edición vuelve a ser la programación dirigida a distintos públicos. El Carnaval de Mayores se celebrará los días 5 y 6 de febrero, con la participación de cerca de 2.000 personas procedentes de los centros de mayores de la ciudad, que competirán en comparsas y chirigotas elaboradas por ellos mismos tras meses de preparación. Además, una representación de estos grupos formará parte de la gran cabalgata del domingo 22 de febrero.

Por su parte, el Carnaval Infantil tendrá lugar el 13 de febrero, con un concurso específico que confirma "la excelente salud de la cantera carnavalesca", según ha señalado Urbano, quien ha destacado el creciente número de agrupaciones infantiles.

La calle, protagonista

El pregón se celebrará el 14 de febrero en la plaza de Las Tendillas, recuperando este enclave emblemático tras la suspensión del pasado año por la lluvia. Un día después, el 15 de febrero, tendrá lugar el tradicional pasacalles del Puente Romano, uno de los momentos más esperados del programa.

La fiesta continuará los días 20 y 21 de febrero en la Corredera y San Agustín, antes de culminar el 22 de febrero con el gran desfile, actividades en la calle y la tradicional quema del Dios Momo, que pondrá el broche final al Carnaval 2026.

Motor cultural y económico

Desde la Asociación Carnavalesca, Alfonso González ha agradecido el apoyo institucional y ha subrayado el crecimiento del Carnaval en la capital y la provincia, con una participación cada vez mayor de agrupaciones procedentes de localidades cercanas. También ha destacado la dimensión social de la fiesta, que "no se limita al concurso, sino que se extiende a las calles, a los mayores, a los niños y a toda la ciudad", convirtiéndose en un importante motor cultural y económico.

Un cartel que integra el Carnaval en la ciudad

El cartel anunciador de esta edición muestra una máscara de carnaval en tonos blancos y verdes, colores de Córdoba, que se funde con elementos icónicos del patrimonio local como los arcos de la Mezquita-Catedral, o la Catedral, simbolizando la unión entre tradición, ciudad y espíritu carnavalesco.