La Aemet avisa de la llegada de un tren de borrascas a Córdoba: días y horas de lluvia y alertas previstas

Paraguas, katiuskas y chubasquero –y si apuran, barcas- serán las constantes en el armario de los cordobeses en las próximas jornadas con la llegada de un tren de borrascas atlánticas, que abona a Córdoba y la provincia a los temporales de fuertes lluvias, viento y tormentas, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras el paso de Ingrid, que este fin de semana ha dejado lluvias localmente fuertes y la marca de los pantanos de Córdoba por encima del 50 por ciento, el escenario para los próximos días se presenta similar a lo que suma la previsión de fuertes vientos que ya el martes 27 pondrá en aviso amarillo a la Campiña cordobesa y la Subbética, de 6.00 a 18.00 horas, por posibles rachas de viento de 70 kilómetros por hora.

Días y horas de lluvia en Córdoba

Los días de precipitaciones más intensas esta semana serán el lunes, martes y miércoles. El lunes, los coletazos de la borrasca Ingrid dejarán lluvias durante toda la jornada, con mayor intensidad a partir de mediodía.

El martes, a las precipitaciones se sumarán las fuertes rachas de viento con aviso amarillo, con un 100% de probabilidad de lluvias en el primer tramo de la jornada, que podrían ir acompañadas de tormentas en la segunda parte del día.

Y más lluvia el miércoles, con un 100% de probabilidades de chubascos que se prolongará hasta mediodía del jueves 29 de enero. A partir de la tarde de ese día, las precipitaciones se moderarán.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

¿Tregua de lluvia para el fin de semana?

De cara al fin de semana, los chubascos seguirán siendo protagonistas, si bien tanto el viernes como el sábado, la intensidad de las lluvias se moderará. El viernes será un día muy nuboso con lluvia escasa y un 65 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

Y el sábado será el día más estable de la semana, con cielos con intervalos nubosos y lluvia testimonial.

Eso sí, el domingo irrumpirá con fuerza una nueva borrasca que traerá cielos cubiertos, lluvias localmente fuertes, con un 90% de probabilidad de precipitaciones.

Repunte de los termómetros

En paralelo al temporal de agua, las temperaturas experimentarán un aumento tanto de las mínimas como de las máximas. Así, este lunes la mínima en Córdoba no bajará de los 11º con una máxima de 17 grados.

El resto de la semana, los valores de las mínimas oscilarán entre los 7 y 10 grados, mientras que las máximas se moverán entre los 16 y 18 grados.