Convocadas 24 plazas de ayudante para trabajar en el Ayuntamiento de Córdoba

La oferta laboral provincia de las OPE de 2021 y 2023

Imagen de archivo del examen de las oposiciones de portero del Ayuntamiento de Córdoba.

Imagen de archivo del examen de las oposiciones de portero del Ayuntamiento de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la apertura de la convocatoria para 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba a las que se puede acceder por sistema de oposición en turno libre.

A partir de ahora, se abre el plazo de presentación de solicitudes, activo durante 20 días hábiles, es decir, hasta el 23 de febrero. Las 24 plazas se reparten entre la oferta pública de empleo (OPE) del Ayuntamiento de 2021, en este caso siete, y 17 de la OPE de 2023.

Requisitos

En cuanto a los requisitos para poder acceder a alguna de estas plazas, hay que tener la nacionalidad española y no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del ejercicio de las funciones públicas. Hay que poseer las capacidades para el desempeño de las habilidades de ayudante, tener al menos 16 años y no padecer una enfermedad incompatible con la labor a desarrollar. En el caso de la reserva para personas con discapacidad, dicha capacidad deberá ser igual o superior al 33%.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares. / MANUEL MURILLO

Más convocatorias

En el mismo BOE se abre la convocatoria para otras dos plazas. Una de ellas es para técnico de consumo del Ayuntamiento, también por oposición y turno libre. La otra, para oficial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (escala de administración especial, subescala servicios especiales y clase servicio de extinción de incendios), igualmente por oposición y turno libre.

Auxiliares de la Diputación de Córdoba

Por otro lado, pero también en materia de personal, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para el acceso a cuatro plazas de auxiliar administrativo de la Diputación de Córdoba. A partir de ahora se abre un periodo de diez días para subsanación de posibles errores.

Los aspirantes admitidos de forma definitiva están citados para hacer el primer ejercicio el 21 de marzo, a las 10.00 horas, en el campus universitario de Rabanales.

