El ceiA3 prevé unas cien ayudas Erasmus para estudiantes y personal universitario a partir de 2026

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, del que forma parte la Universidad de Córdoba (UCO), prevé lanzar alrededor de 100 ayudas de movilidad internacional dentro del programa Erasmus+ para el periodo 2026-2027, con una dotación económica superior a los 278.000 euros, lo que supone un incremento del 154 % respecto al curso anterior.

Esta previsión fue aprobada durante la Comisión Internacional del ceiA3, celebrada de manera telemática, en la que se acordó el lanzamiento de 10 convocatorias de movilidad, tanto entrantes como salientes, dirigidas a estudiantes y personal universitario.

Las movilidades abarcarán destinos en Europa, América Latina, África Subsahariana y Norte de África, y se enmarcan en las acciones KA131 y KA171 del programa Erasmus+, explica el ceiA3 en una nota de prensa.

Más fondos para la internacionalización

Las ayudas previstas para el periodo 2026-2027 superan los 278.000 euros, frente a los 180.000 euros concedidos en el curso 2024-2025, lo que refleja una apuesta decidida por reforzar la movilidad internacional y la proyección exterior de las universidades que integran el campus agroalimentario.

Durante la reunión, la Comisión Internacional realizó un balance del estado de los proyectos Erasmus+ concedidos en las convocatorias 2022, 2023, 2024 y 2025 por el Sepie, con un total de 4 proyectos actualmente en ejecución. Este análisis permite evaluar los resultados obtenidos y planificar nuevas acciones de movilidad de cara a los próximos años.

Participación de la Universidad de Córdoba

En el encuentro participaron representantes de las cinco universidades que integran el ceiA3 —Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén—, entre ellos el vicerrector de Internacionalización de la UCO, Luna Santos, junto a responsables académicos y personal técnico de las oficinas de relaciones internacionales.

Durante la sesión se presentó también la estrategia del ceiA3 para concurrir a la convocatoria Erasmus de 2026, con el objetivo de obtener nuevos fondos para el periodo 2026-2028.

El programa Erasmus+ 2021-2027 impulsa una educación más internacional, inclusiva, digital y sostenible, apoyando la transformación digital, la inclusión, la diversidad y la lucha contra el cambio climático.

En el caso del ceiA3, estas acciones tienen como objetivo la modernización e internacionalización de las universidades que lo integran, reforzando su excelencia académica y su proyección global.