Entrevista | Alfonso González Presidente de la Asociación Carnavalesca de Córdoba
«El Carnaval es uno de los pilares de las fiestas de la ciudad de Córdoba»
Este evento tradicional está a a punto de comenzar y, un año más, promete llenar las calles de música, disfraces y alegría
-El Carnaval está a la vuelta de la esquina. ¿Qué lugar diría que ocupa dentro de la ciudad y de sus fiestas?
-Desde mi punto de vista, y guardando siempre las distancias con otras fiestas, el Carnaval es una de las funciones más importantes que tiene Córdoba. Es una fiesta muy familiar, con muchísimos años de tradición y un arraigo enorme en la ciudad. Supone un punto de encuentro entre agrupaciones, gente que se disfraza y vecinos que salen a disfrutar. Además, tiene un impacto importante a nivel turístico. Junto con la Feria de Mayo y otras celebraciones, es uno de los puntos fuertes del calendario festivo y, de alguna manera, el pistoletazo de salida de las fiestas de mayo.
-Habla de tradición y de arraigo. ¿Cree que el Carnaval forma parte de la identidad de la ciudad?
-Totalmente. Es una tradición muy antigua en Córdoba y muy arraigada. Es una fiesta que se vive en familia, en la calle, y que une a muchísima gente.
-¿En qué punto diría que se encuentra ahora mismo el Carnaval de Córdoba?
-Yo creo que el Carnaval ha mejorado muchísimo en todos los sentidos. Siempre respetando lo que había antes, pero avanzando en organización y modernización. Se ha mejorado el concurso, la calle, el Carnaval de mayores, el Carnaval infantil... ahora mismo estamos en uno de los puntos más fuertes de los últimos años.
-¿Ese crecimiento se nota también en la participación?
-Sí, sin duda. Llevamos siete u ocho años creciendo con fuerza. Hay más agrupaciones, no solo de la capital, sino también de la provincia y de fuera. Eso demuestra que el Carnaval de Córdoba tiene atractivo, el concurso y la calle.
-Ha mencionado varias veces la calle. ¿Qué importancia tiene para la asociación el Carnaval cordobés más allá del concurso de agrupaciones?
-Muchísima. El concurso es una parte muy importante del Carnaval, pero no lo es todo. La calle tiene un atractivo enorme: la cabalgata, las plazas llenas, la gente disfrazada con los niños, eso es Carnaval puro.
-¿Considera que la cabalgata ha ido ganando peso en los últimos años?
-Sí, claramente. Se ha invertido más tiempo y más dinero para hacer algo más grande y más familiar. Este año, por ejemplo, pasamos de unas 30 o 40 participaciones a casi 70, entre carros y agrupaciones. Eso dice mucho del momento que vive el Carnaval.
-¿Qué cree que hace diferente al Carnaval de Córdoba frente a otros carnavales?
-Cada Carnaval tiene su propia idiosincrasia. En el concurso, como es normal, miramos a Cádiz porque es el referente en modalidades y funcionamiento. Pero Córdoba tiene otro encanto. Es un Carnaval quizá menos profesional, más familiar, más de mayores y de niños, más de calle. Aquí participa todo tipo de gente: vecinos, peñas, agrupaciones muy diversas. Esa mezcla es lo que nos da identidad.
-Desde fuera todo parece fiesta, pero, ¿cuánto trabajo hay realmente detrás del Carnaval?
-Muchísimo. Desde finales de agosto ya estamos trabajando con la junta directiva, proponiendo ideas nuevas, tramitando permisos con el Ayuntamiento y la Diputación. Movemos talleres, el Carnaval de mayores, los disfraces, los voluntarios, los monitores... no se deja de trabajar nunca.
-¿Compensa todo ese esfuerzo?
-Sí, porque cuando ves el resultado, compensa. Ver una cabalgata de inicio, concursos infantiles con 10, 12 o 15 agrupaciones, el Carnaval de mayores igual, las plazas llenas, la salmorejá... eso te da fuerzas. Estamos en esto porque nos gusta. Como se suele decir ¿no?, si es con gusto no pica.
-Centrándonos ya en el Carnaval de este año, ¿qué valoración hace del programa de este 2026?
-Muy positiva. Como cada año, intentamos innovar. Se cambió el sistema de puntuación y del jurado y se ha informatizado todo. Fuimos pioneros en este formato y este año Cádiz lo ha adoptado, así que algo estaríamos haciendo bien.
«Hay relevo generacional en el Carnaval de Córdoba, el futuro está asegurado»
-También se ha apostado por llevar el Carnaval a los barrios, ¿no?
-Sí, se ha potenciado mucho el Carnaval en la periferia y en las barriadas. Este año se han apuntado más barriadas y eso es muy positivo.
-¿Cómo valora la participación de las agrupaciones en esta edición?
-Muy bien. Cuando entramos había unos 20 o 30 grupos y ahora no bajamos de 50. Es verdad que este año ha habido una ligera bajada porque el Carnaval ha empezado antes y algunos grupos no han llegado a tiempo, pero aun así la valoración es muy positiva.
-¿Sigue creciendo el Carnaval fuera de la capital?
-Sí. Hay muchas agrupaciones de la provincia y de fuera, lo que demuestra que el Carnaval de Córdoba sigue subiendo y está en auge.
-¿Cómo ve el relevo generacional dentro del Carnaval?
-Muy bien. Hoy tenemos tantas agrupaciones infantiles que incluso hemos tenido que crear un certamen específico para ellos. Este año hay seis o siete grupos infantiles, y eso demuestra que hay cantera y que el futuro está asegurado.
-A nivel personal, ¿qué supone presidir la Asociación de Carnaval en este momento?
-Estoy contento. Siempre hablo en primera persona, pero estoy acompañado de una junta directiva que se deja el pellejo. Tenemos casi 600 socios y escuchamos sus ideas para mejorar cada año.
-Para terminar, después de tantos años, ¿el Carnaval sigue emocionando igual?
-Sí, claro. Ese veneno no se pierde. Ver las plazas llenas, certámenes que pasan de uno a dos días porque el público lo pide, niños ensayando, montando sus propios grupos... todo eso te empuja a seguir trabajando por el Carnaval.
