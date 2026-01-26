«El Carnaval es uno de los pilares de las fiestas de la ciudad de Córdoba»

-El Carnaval está a la vuelta de la esquina. ¿Qué lugar diría que ocupa dentro de la ciudad y de sus fiestas?

-Desde mi punto de vista, y guardando siempre las distancias con otras fiestas, el Carnaval es una de las funciones más importantes que tiene Córdoba. Es una fiesta muy familiar, con muchísimos años de tradición y un arraigo enorme en la ciudad. Supone un punto de encuentro entre agrupaciones, gente que se disfraza y vecinos que salen a disfrutar. Además, tiene un impacto importante a nivel turístico. Junto con la Feria de Mayo y otras celebraciones, es uno de los puntos fuertes del calendario festivo y, de alguna manera, el pistoletazo de salida de las fiestas de mayo.

-Habla de tradición y de arraigo. ¿Cree que el Carnaval forma parte de la identidad de la ciudad?

-Totalmente. Es una tradición muy antigua en Córdoba y muy arraigada. Es una fiesta que se vive en familia, en la calle, y que une a muchísima gente.

-¿En qué punto diría que se encuentra ahora mismo el Carnaval de Córdoba?

-Yo creo que el Carnaval ha mejorado muchísimo en todos los sentidos. Siempre respetando lo que había antes, pero avanzando en organización y modernización. Se ha mejorado el concurso, la calle, el Carnaval de mayores, el Carnaval infantil... ahora mismo estamos en uno de los puntos más fuertes de los últimos años.

Alfonso González, presidente de la Asociación Carnavalesca de Córdoba. / Víctor Castro

-¿Ese crecimiento se nota también en la participación?

-Sí, sin duda. Llevamos siete u ocho años creciendo con fuerza. Hay más agrupaciones, no solo de la capital, sino también de la provincia y de fuera. Eso demuestra que el Carnaval de Córdoba tiene atractivo, el concurso y la calle.

-Ha mencionado varias veces la calle. ¿Qué importancia tiene para la asociación el Carnaval cordobés más allá del concurso de agrupaciones?

-Muchísima. El concurso es una parte muy importante del Carnaval, pero no lo es todo. La calle tiene un atractivo enorme: la cabalgata, las plazas llenas, la gente disfrazada con los niños, eso es Carnaval puro.

-¿Considera que la cabalgata ha ido ganando peso en los últimos años?

-Sí, claramente. Se ha invertido más tiempo y más dinero para hacer algo más grande y más familiar. Este año, por ejemplo, pasamos de unas 30 o 40 participaciones a casi 70, entre carros y agrupaciones. Eso dice mucho del momento que vive el Carnaval.

-¿Qué cree que hace diferente al Carnaval de Córdoba frente a otros carnavales?

-Cada Carnaval tiene su propia idiosincrasia. En el concurso, como es normal, miramos a Cádiz porque es el referente en modalidades y funcionamiento. Pero Córdoba tiene otro encanto. Es un Carnaval quizá menos profesional, más familiar, más de mayores y de niños, más de calle. Aquí participa todo tipo de gente: vecinos, peñas, agrupaciones muy diversas. Esa mezcla es lo que nos da identidad.

-Desde fuera todo parece fiesta, pero, ¿cuánto trabajo hay realmente detrás del Carnaval?

-Muchísimo. Desde finales de agosto ya estamos trabajando con la junta directiva, proponiendo ideas nuevas, tramitando permisos con el Ayuntamiento y la Diputación. Movemos talleres, el Carnaval de mayores, los disfraces, los voluntarios, los monitores... no se deja de trabajar nunca.

-¿Compensa todo ese esfuerzo?

-Sí, porque cuando ves el resultado, compensa. Ver una cabalgata de inicio, concursos infantiles con 10, 12 o 15 agrupaciones, el Carnaval de mayores igual, las plazas llenas, la salmorejá... eso te da fuerzas. Estamos en esto porque nos gusta. Como se suele decir ¿no?, si es con gusto no pica.

-Centrándonos ya en el Carnaval de este año, ¿qué valoración hace del programa de este 2026?

-Muy positiva. Como cada año, intentamos innovar. Se cambió el sistema de puntuación y del jurado y se ha informatizado todo. Fuimos pioneros en este formato y este año Cádiz lo ha adoptado, así que algo estaríamos haciendo bien.

-También se ha apostado por llevar el Carnaval a los barrios, ¿no?

-Sí, se ha potenciado mucho el Carnaval en la periferia y en las barriadas. Este año se han apuntado más barriadas y eso es muy positivo.

-¿Cómo valora la participación de las agrupaciones en esta edición?

-Muy bien. Cuando entramos había unos 20 o 30 grupos y ahora no bajamos de 50. Es verdad que este año ha habido una ligera bajada porque el Carnaval ha empezado antes y algunos grupos no han llegado a tiempo, pero aun así la valoración es muy positiva.

-¿Sigue creciendo el Carnaval fuera de la capital?

-Sí. Hay muchas agrupaciones de la provincia y de fuera, lo que demuestra que el Carnaval de Córdoba sigue subiendo y está en auge.

-¿Cómo ve el relevo generacional dentro del Carnaval?

-Muy bien. Hoy tenemos tantas agrupaciones infantiles que incluso hemos tenido que crear un certamen específico para ellos. Este año hay seis o siete grupos infantiles, y eso demuestra que hay cantera y que el futuro está asegurado.

-A nivel personal, ¿qué supone presidir la Asociación de Carnaval en este momento?

-Estoy contento. Siempre hablo en primera persona, pero estoy acompañado de una junta directiva que se deja el pellejo. Tenemos casi 600 socios y escuchamos sus ideas para mejorar cada año.

-Para terminar, después de tantos años, ¿el Carnaval sigue emocionando igual?

-Sí, claro. Ese veneno no se pierde. Ver las plazas llenas, certámenes que pasan de uno a dos días porque el público lo pide, niños ensayando, montando sus propios grupos... todo eso te empuja a seguir trabajando por el Carnaval.