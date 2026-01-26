El Ayuntamiento pide desvincular la cesión de la antigua N-IV a la urbanización del polígono de La Rinconada

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba y portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que el Ayuntamiento pedirá al Ministerio de Transportes que el visto bueno a las obras de urbanización del polígono empresarial de La Rinconada (junto a la Base Logística) no estén vinculadas a la cesión definitiva al Consistorio de un tramo de la antigua N-IV.

En un repaso a los asuntos que irán al consejo rector de este martes, Torrico ha apuntado, tal y como avanzó este periódico, que Urbanismo dará el visto bueno al proyecto del enlace entre los terrenos de La Rinconada, que lleva aparejadas también una serie de expropiaciones, así como la declaración de utilidad pública de la iniciativa.

Si bien el proyecto de ese enlace está redactado por la junta de compensación, como también lo está la obra de urbanización de los terrenos del parque empresarial, todavía está pendiente que Transportes dé luz verde a la segunda. Y, a la misma vez, lo que establece el ministerio que dirige Óscar Puente es que dará el permiso cuando se cierre la cesión de la antigua nacional.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo y portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico. / CÓRDOBA

El Ayuntamiento, que ya ha dicho que se quedará con la carretera (aunque habrá que estudiar la fórmula jurídica de la cesión), lo que quiere es que las obras de urbanización y del enlace y la cesión de la N-IV no vayan aparejados, de forma que los trabajos puedan comenzar lo más pronto posible. La clave está, además, en que estas obras de urbanización tienen que estar listas para cuando empiece la actividad en la propia Base Logística del Ejército, pues los suministros son compartidos.

Cesión de la antigua N-IV

Sobre el caso concreto de la cesión de la antigua nacional cuarta, lo que ha dicho Torrico es que habrá que estudiar a figura jurídica para ejecutarla, que podría ser por acta de recepción o por convenio. Esto último, ha reconocido el presidente de la GMU, es lo que más gusta al Ayuntamiento.

También se espera desde Capitulares que la vía se le ceda en unas condiciones óptimas, algo que se deberá fijar en ese convenio con Transportes. Como ha apuntado Torrico, esa carretera tiene, entre otras cosas, un puente y varias instalaciones y el Ayuntamiento se hará cargo de la misma, por lo que espera que esté en un buen estado.