El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba

Infraestructuras anuncia que no volverá a tapar los huecos en los que se plantan los árboles

Resina drenante colocada en un alcorque de la ciudad.

Resina drenante colocada en un alcorque de la ciudad. / A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha anunciado este lunes que, de forma progesiva, se irá retirando la resina drenante que se puso en numerosos alcorques de la ciudad y que, a la vez, se irá dejando que crezcan las hierbas en estos espacios donde suelen estar plantados los árboles de las calles.

Fue a principios de 2023 cuando el Ayuntamiento empezó a tapar los alcorques con una resina drenante de color gris, un material hecho de cemento que permite la filtración de agua y evita la acumulación de basuras junto al árbol. Hubo muchos detractores, especialmente colectivos ecologistas, que ponían en duda los beneficios que esto podría tener para los árboles. Un año después, se dejó de usar este método y ahora, directamente, se va a quitar de aquellos alcorques donde se instaló.

Madruga ha dicho que "lo iremos retirando progresivamente", asegurando que de los 90.000 árboles que hay en la ciudad, "una parte pequeña tiene ese pavimento".

Alcorques vacíos en el Campo de la Verdad.

Alcorques vacíos y con hierbas en el Campo de la Verdad. / CÓRDOBA

Naturalización de alcorques

Al mismo tiempo y dentro de las actuaciones del Plan Director del Arbolado también se procederá a la naturalización de alcorques, que no es más que dejar crecer las hierbas en estos espacios. Sobre esa naturalización de alcorques, lo que ha dicho el delegado de Infraestructuras es que hay que hacerla "de manera lógica", sin que todavía se haya decidido por la zona en la cual empezar.

Madruga ha apuntado que "no vamos a seguir poniendo drenaje en los alcorques, sino a naturalizar, que las plantas se desarrollen y que haya biodiversidad". Esta naturalización tiene también un componente estético que habrá que analizar en el caso de Córdoba. Y es que como ha reconocido el delegado de Infraestructuras, hay zonas donde la climatología del verano no es tan severa como en Córdoba y queda "muy visual", pero no se sabe cómo lucirá aquí.

