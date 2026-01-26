El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, han presentado este lunes el amplio calendario de actuaciones que este área prevé ejecutar en la ciudad a lo largo de 2026. Reformas de colegios, de calles o el plan asfalto entran en el listado de obras que se harán a lo largo y ancho de los barrios de Córdoba en este ejercicio. Una de las patas principales de estas actuaciones es la batería de obras en prácticamente todos los distritos de la ciudad. Serán 10,4 millones de euros los que tiene previsto invertir el Consistorio en 39 obras, cinco de ellas ya empezadas y el resto en distintas fases de licitación.

Sobre las obras en ejecución, son la segunda fase de arreglo de la calle del Campo (241.261 euros); la peatonalización de la avenida de la Viñuela (549.355 euros); la reforma de la avenida Virgen Milagrosa (920.566); la conexión peatonal de las glorietas Santa Beatriz y Rafael Bernier Soldevilla por la calle Mondeño (284.865) y el alumbrado de la calle Juan Alfonso de Baena (46.413).

Obras de peatonalización de la avenida de la Viñuela. / MANUEL MURILLO

Obras que Infraestructuras hará este año en Córdoba

En cuanto al resto de actuaciones, las hay en distintas fases. Pendientes de inicio están las obras de María la Judía (152.158 euros); Párroco Bartolomé Blanco (82.108); Virgen del Mar (674.000); Poeta Emilio Prados (202.000); Cañada Real Soriana (607.166) y Manifestación (424.775).

En licitación se encuentran las actuaciones en la calle Puente Genil (120.477 euros); Egido (69.748) y Marruecos (342.579). En cuanto aquellas que ya están redactadas y pendientes de licitarse son las rehabilitaciones de las calles Névalo (250.000 euros); la restauración de los bancos de los Jardines de la Agricultura (95.810); Rey D. Pelayo (300.000); Osario (615.220); Valencia y Palomares 1 y 2 (160.000 cada una); alcorques de la avenida del Brillante (183.287); plaza de los Carrillos y Ramírez de Arellano (299.715); Mayor de Santa Marina (516.817); Las Lomas (320.000) y alumbrado del aparcamiento del Naranjo (63.000).

Bancos de los jardines de la Agricultura que serán restaurados. / VÍCTOR CASTRO

Por último, pendientes de redactar se encuentran los proyectos para las reformas de Acera Campo de San Antón (160.000 euros); Libertador Juan Rafael Mora (388.733); Libertador Simón Bolívar (272.961); Agustín de Itubirde (242.977); zonas verdes del barrio del Guadalquivir (521.818); Representación (300.000); Doctor Barraquer (600.000); Turruñuelos (30.000); plaza del Cardenal Toledo (123.000); plaza del Zoco (50.000); acerado del teatro de la Axerquía (50.000); plaza de Matías Prats (50.000); finalización de la travesía de Cerro Muriano (70.000) y alumbrado Huerta del Rey (172.000).

Y otros diez millones más para luminarias

Además, como han detallado tanto Bellido como Ruiz Madruga, Infraestructuras destinará otros diez millones de euros al cambio de 10.000 luminarias de la ciudad. En este caso, se contará con fondo IDAE y lo que se hará es colocar luminarias led eficientes que, además de iluminar mejor, también supondrán un ahorro anual de 1,2 millones de euros a las arcas municipales.