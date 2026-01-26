El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques tras el aviso amarillo de la Aemet por fuertes vientos

El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado el cierre durante la jornada de este martes, 27 de enero, de los parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, así como la suspensión de las actividades municipales en vía pública y el balizamiento de zonas con arbolado singular o elementos susceptibles de desprendimiento, debido a la previsión de lluvias y fuertes rachas de viento por la entrada de un frente frío de carácter convectivo muy activo, que ha provocado la activación del aviso amarillo de la Aemet por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

Dichas medidas, que responden a la activación del Plan Local de Respuesta ante Fenómenos Meteorológicos Adversos, podrían prolongarse al miércoles según la evolución de la situación meteorológica.

Del mismo modo, el Ayuntamiento mantendrá especial vigilancia en la crecida de ríos y arroyos por exceso de lluvias en las cabeceras de los mismos y la saturación del terreno.

Previsiones meteorológicas

Según la información meteorológica disponible, se prevé la entrada de un frente frío de carácter convectivo muy activo, con los siguientes fenómenos adversos: precipitaciones intensas, con acumulaciones previstas de entre 15 y 20 litros/m2 en menos de una hora y hasta 40 litros/m2 en seis horas y rachas de viento del componente oeste-suroeste, que pueden alcanzar o superar puntualmente los 80 km/h, especialmente durante las franjas horarias comprendidas entre las 06:00 y las 18:00 horas.

Una persona camina ante el parque de Colón, cerrado a causa de un temporal, en imagen de archivo. / Manuel Murillo

Así, se establece un nivel de riesgo importante por viento, con especial incidencia en arbolado urbano, elementos sueltos y estructuras temporales. Estas condiciones incrementan significativamente el riesgo de caída de ramas y árboles, desprendimiento de elementos urbanos y accidentes a peatones en zonas verdes y espacios abiertos.