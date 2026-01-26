El Ayuntamiento de Córdoba anuncia reformas en 26 colegios por más de cuatro millones de euros

El Ayuntamiento de Córdoba prevé invertir este 2026 un total de 4,1 millones de euros en obras en 26 colegios públicos de la ciudad. Así lo han informado este lunes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, que han dado parte de las actuaciones que Infraetructuras ejecutará este año en los barrios cordobeses.

En el caso de las actuaciones en los colegios, las obras no están relacionadas con la instalación de más sombras (trabajos que abundaron el año pasado), sino que serán distintas según las necesidades de cada centro. En este caso, Madruga ha detallado que "cada colegio tiene su particularidad" y se harán obras de carpintería, electricidad o accesibilidad, entre otros. Las obras en los colegios se dividen en dos fases, con 13 centros a abordar en cada una. La primera fase, ha indicado Madruga, se iniciará en agosto (cuando los colegios están vacíos) y el objetivo es que la segunda se ejecute cuando se acabe la primera.

Primera fase de obras en colegios

En esa primera fase entrarán las obras de los siguientes colegios: Guillero Romero Fernández (194.847 euros); Algafequi (175.552); Los Califas (175.352); Albolafia (167.889); San Vicente Ferrer (120.042); Averroes (160.999); Jerónimo Luis de Cabrera (154.640); Abderramán (110.055); San Fernando (141.477); Aljoxani (132.652); Santa Bárbara (131.352); Manuel Enrique Barrios (101.747) y López Diéguez (84.177).

Imagen de archivo del colegio Aljoxani, en el que se actuará este año. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Mientras, en la segunfa fase se actuará en los siguientes colegios: Cruz Conde (200.075); Obispo Osio (190.222); La Aduana (176.310); Azahara (151.416); La Paz (147.411); Virgen de la Esperanza (145.115); Cronista Rey Díaz (142.985); Andalucía (140.383); Pedagogo García Navarro (138.885); Miralbaida (138.885); Santuario (133.415); Los Angeles (133.176) y Alcalde Jiménez Ruiz (132.332).

Reformas en parques infantiles

Por otro lado, la Delegación de Infraestructuras también destinará 444.000 euros (financiados desde los Planes Provinciales de la Diputación) para reformar cinco parques infantiles. Se actuará en Renfe 1 y 2, en el parque de Banesto, en Juan Carlos I y se hará uno nuevo en Villarrubia.