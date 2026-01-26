Aucorsa licitará la compra de 11 nuevos autobuses de bajas emisiones por más de 5,2 millones

La empresa municipal de transportes de Córdoba, Aucorsa, llevará al próximo Consejo de Administración la aprobación de la licitación para la adquisición de 11 nuevos autobuses de bajas emisiones, una operación que contará con un presupuesto base de 5.238.830 euros (IVA incluido) y que permitirá continuar con la renovación progresiva de la flota.

Así lo ha anunciado el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, quien ha detallado que la compra incluye nueve autobuses rígidos de 12 metros y dos articulados de 18 metros, con un plazo máximo de 12 meses para su fabricación y entrega desde la adjudicación del contrato.

Renovación y crecimiento de la flota

La incorporación de estos vehículos permitirá seguir reduciendo la antigüedad del parque móvil, ya que actualmente 38 de los 120 autobuses en servicio superan los 18 años. Con la llegada de los 15 vehículos licitados el pasado año -gracias a la cuales ya se han dado de baja cuatro unidades antiguas- la flota alcanzará los 131 autobuses, y con los nuevos 11 previstos de este año se situará en 132 vehículos, una vez retirados los más antiguos.

Gracias a este proceso, la antigüedad media de la flota se reducirá hasta los 10,36 años, mejorando notablemente las condiciones del servicio.

Más del 60% de autobuses de bajas emisiones

Uno de los aspectos más destacados de la renovación es su impacto ambiental. Con las nuevas incorporaciones, 81 autobuses funcionarán con gas natural comprimido, lo que supondrá el 61,4% de la flota total, mientras que los vehículos con normativa Euro 3 y Euro 4 se reducirán al 26%, mejorando de forma significativa los indicadores de sostenibilidad.

Inversión y refuerzo municipal

El contrato supone una ampliación de la aportación municipal, con dos millones de euros adicionales respecto a lo previsto inicialmente, ya que en el anterior ejercicio solo se contemplaba la compra de seis autobuses.

El coste estimado por unidad será de 370.000 euros para los autobuses rígidos y de 496.500 euros para los articulados, que incorporarán mejoras técnicas como mampara integral de protección para los conductores, sistemas de aforo de pasajeros y etiquetado ambiental.

Más viajeros en 2025

Durante su comparecencia, Jordano también ha confirmado la tendencia al alza en el número de usuarios del transporte público. En 2025, Aucorsa ha registrado 22.533.455 viajeros, lo que supone 396.379 pasajeros más que en 2024, un incremento del 1,7%.

Además, el Consejo abordará un expediente de penalización a la empresa Iveco por el retraso en la entrega de los autobuses adjudicados el pasado año.