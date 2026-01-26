La antigua sucursal de Banesto en Ciudad Jardín se convertirá en cinco apartamentos turísticos

El local que ocupó en su día la sucursal de Banesto en el barrio de Ciudad Jardín se transformará en apartamentos turísticos, tras más de una década desocupado. El bajo está ubicado en la esquina entre las calles Camino de los Sastres y Maestro Priego López, frente a la entrada del colegio Enríquez Barrios, y tras la desaparición de Banesto en 2013, cuando fue absorbido por el Banco Santander, el local quedó vacío.

Actualmente, el espacio se encuentra en obras para la construcción de un total de cinco apartamentos turísticos, de 35 metros cuadrados cada uno, con cocina, salón y baño. El promotor es el empresario del sector Javier Rodríguez, quien ya cuenta con varios grupos de este tipo de alojamientos en otros puntos de Córdoba, incluido el barrio de Ciudad Jardín.

Según explica este empresario, tendrán categoría de una llave. Cabe recordar que los apartamentos turísticos se clasifican, según su equipamiento, por llaves (equivalente a estrellas en los hoteles), del 1 al 4. La idea de Rodríguez es que los apartamentos estén terminados para después de verano.

Una bar de 1994 en 3 pisos

En el pasaje Antonio Zurita, haciendo esquina con la avenida del Aeropuerto, La Libra, abierto desde 1994, cerró de un día para otro en el verano de 2021, dejando huérfanas a varias generaciones. En su caso, el motivo no tuvo nada que ver con una decisión de los propietarios, sino por cuestiones económicas, cuenta a este periódico Antonio, uno de los socios del negocio. Lo que fue un punto de encuentro y confesionario para miles de cordobeses hoy son tres apartamentos.

Antonio enumera otros locales históricos reconvertidos a la espalda de La Libra, en Virgen del Perpetuo Socorro, donde aún sobrevive el Velouria.

Antiguo bar La Libra de Ciudad Jardín convertido en pisos. / A. J. González

Los bares, cafeterías y restaurantes son aun así los negocios que más se mantienen e incluso proliferan en los barrios, junto a supermercados, farmacias, clínicas, estancos y peluquerías. Lo mismo sucede en la Fuensanta que en los barrios de nueva construcción.

Pero más allá de la nostalgia de evocar lugares simbólicos, esta transformación de los barrios no cuenta con el rechazo mayoritario de los numerosos vecinos encuestados por este periódico acerca de este fenómeno. "Es mejor esto que tener locales cerrados de ladrillo visto, que dan más inseguridad y una imagen más sucia del barrio", sostiene Rafa, comerciante y vecino de La Fuensanta.

Entre tanto, el comercio se agarra a ejemplos como el de Eka, una georgiana que ha abierto un negocio de alimentación en Infanta Doña María, donde antes había una papelería que también vendía alpargatas, hasta que su dueño se jubiló. "De momento llevo dos meses y, si me va bien, abriré una panadería al lado".