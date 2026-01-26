Transporte ferroviario
Adif localiza una nueva rotura de vía en Córdoba que obliga a limitar la velocidad
El incidente, localizado a unos 15 kilómetros de la capital, requiere la sustitución de la pieza
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha localizado una nueva rotura de vía entre Córdoba y Sevilla a la altura de Almodóvar de Río, provincia de Córdoba, a unos 15 kilómetros de la estación central de la capital cordobesa. Según ha confirmado el Ministerio de Transportes este lunes, el incidente ha obligado a establecer una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por ese punto, a la espera de poder sustituir la pieza.
En concreto, la rotura afecta a una contraaguja que ya estaba "localizada y asegurada". Estas piezas tienen un gran tamaño, superior a los 50 metros, y deben trasladarse por ferrocarril, por lo que la actuación para reponerla requiere la tramitación de permisos especiales. Además, la intervención solo puede desarrollarse durante las labores de mantenimiento nocturnas.
Incidencias en la línea Madrid-Barcelona
La incidencia ha sido detectada por el servicio de mantenimiento de Adif. Se da la circunstancia de que este lunes Adif también ha reducido la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora en un tramo de la línea Madrid-Barcelona por otra rotura en la vía. En este caso, el siniestro se ha localizado en el entorno de L'Espluga de Francolí, en Tarragona. El ministerio ha indicado que "en ningún caso pone en peligro la circulación".
