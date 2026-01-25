La actualidad del domingo 25 de enero
Una semana después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, la localidad cordobesa ha celebrado una misa en recuerdo a las 45 víctimas. El acto ha contado con la asistencia de 400 vecinos y ha estado oficiado por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Por otro lado, el ministro Óscar Puente recalca que el raíl que se rompió había pasado "todas las comprobaciones" y que era una pieza fabricada en 2023, frente a las informaciones que apuntan a que lo que provocó el descarrilamiento fue una pieza de 1989. Por último, la borrasca Ingrid ha dejado este domingo hasta 21 litros en Priego y tres en la capital. Se esperan lluvias para los próximos días.
- Sebastián Latorre, coordinador de Protección Civil de Adamuz: "Se nota que el pueblo está triste"
- Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente de Adamuz
- Especial multimedia | Adamuz: víctimas, supervivientes y un pueblo ejemplar
- Un total de 22 heridos continúan ingresados por el accidente de Adamuz, cinco en la UCI
- La alta velocidad andaluza antes de la tragedia de Adamuz: 1.600 millones de inversión no alivian un déficit histórico
- La borrasca Ingrid deja hasta 8 litros la mañana de este domingo en Priego de Córdoba
- Elegidas las siete damas de las Fiestas Aracelitanas de Lucena 2026
- Judas y la Reina de los Ángeles, protagonizan el cartel de la Semana Santa de Puente Genil, obra de Nuria Barrera
- Salvador Fuentes pregonará la romería de Santo Domingo
- CSIF denuncia el “caos operativo” en el SEPE de Córdoba por los fallos del sistema informático ALMA
- El talento cordobés pisa fuerte en la pasarela de Simof 2026
- Un estudio del Imibic señala que los hábitos que contribuyen a la obesidad se inician desde los 3 años
- Los charcos de Almodóvar dan más valor a los nuevos oros nacionales de cross
- Un debut sin red: Trilli se estrena como titular en el Córdoba CF y sale reforzado de Las Palmas
