Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral de EstadoUna semana del accidenteVictoria Córdoba CFEn directo | Accidente de AdamuzMisa AdamuzObesidadSemana Santa CórdobaCórdoba en Simof
instagramlinkedin

La actualidad del domingo 25 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La misa celebrada en Adamuz un año después de la tragedia, la respuesta de Puente ante las acusaciones de que la vía tenía un raíl de 1989 y el paso de la borrasca Ingrid por Córdoba, principales asuntos para cerrar la semana

Un momento de la misa celebrada este domingo en Adamuz.

Un momento de la misa celebrada este domingo en Adamuz. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Una semana después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, la localidad cordobesa ha celebrado una misa en recuerdo a las 45 víctimas. El acto ha contado con la asistencia de 400 vecinos y ha estado oficiado por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Por otro lado, el ministro Óscar Puente recalca que el raíl que se rompió había pasado "todas las comprobaciones" y que era una pieza fabricada en 2023, frente a las informaciones que apuntan a que lo que provocó el descarrilamiento fue una pieza de 1989. Por último, la borrasca Ingrid ha dejado este domingo hasta 21 litros en Priego y tres en la capital. Se esperan lluvias para los próximos días.

Accidente ferroviario en Adamuz

Provincia

Córdoba ciudad

Deportes

Andalucía

España

Noticias relacionadas

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  2. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  3. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  4. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  5. La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
  6. Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
  7. Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
  8. Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños

Una misa multitudinaria en Adamuz despide a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La borrasca Ingrid deja más de 21 litros este domingo en Priego y más de 3 en la capital

La borrasca Ingrid deja más de 21 litros este domingo en Priego y más de 3 en la capital

Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente de Adamuz

Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente de Adamuz

Salvador Fuentes pregonará la romería de Santo Domingo

Salvador Fuentes pregonará la romería de Santo Domingo

Un total de 22 heridos continúan ingresados por el accidente de Adamuz, cinco en la UCI

Un total de 22 heridos continúan ingresados por el accidente de Adamuz, cinco en la UCI

Sebastián Latorre, coordinador de Protección Civil de Adamuz: "Se nota que el pueblo está triste"

Sebastián Latorre, coordinador de Protección Civil de Adamuz: "Se nota que el pueblo está triste"

CSIF denuncia el “caos operativo” en el SEPE de Córdoba por los fallos del sistema informático ALMA

Tracking Pixel Contents