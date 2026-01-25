Una semana después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, la localidad cordobesa ha celebrado una misa en recuerdo a las 45 víctimas. El acto ha contado con la asistencia de 400 vecinos y ha estado oficiado por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Por otro lado, el ministro Óscar Puente recalca que el raíl que se rompió había pasado "todas las comprobaciones" y que era una pieza fabricada en 2023, frente a las informaciones que apuntan a que lo que provocó el descarrilamiento fue una pieza de 1989. Por último, la borrasca Ingrid ha dejado este domingo hasta 21 litros en Priego y tres en la capital. Se esperan lluvias para los próximos días.

