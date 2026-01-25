Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alta velocidad AndalucíaUna semana del accidenteVictoria Córdoba CFEn directo | Accidente de AdamuzAlcalde de AdamuzObesidadSemana Santa CórdobaCórdoba en Simof
instagramlinkedin

La actualidad del domingo 25 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La crónica del accidente ferroviario de Adamuz una semana después de la tragedia, la victoria del Córdoba CF frente a la UD Las Palmas y un estudio del Imibic sobre hábitos alimentarios, principales asuntos de esta jornada dominical

Actuación de los equipos de emergencia en uno de los vagones del tren Iryo.

Actuación de los equipos de emergencia en uno de los vagones del tren Iryo. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Se cumple una semana del accidente ferroviario de Adamuz. Una tragedia que convirtió un domingo cualquiera en una herida colectiva, llevándose por delante la vida de 45 personas y marcando para siempre a un pueblo entero. En el plano deportivo, un gran Córdoba CF venció a domicilio a Las Palmas (1-2) y se acerca a los puestos de promoción. Por último, un estudio nacional coordinado por el Imibic concluye que los hábitos alimentarios que fomentan la obesidad comienzan desde que los niños tienen 3 años.

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Deportes

Campo

Cofradías

Provincia

Andalucía

Noticias relacionadas

Internacional

TEMAS

  1. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  2. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  3. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  4. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  5. La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
  6. Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
  7. Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
  8. Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños

El talento cordobés pisa fuerte en la pasarela de Simof 2026

Accidente de trenes de Adamuz: la colisión que convirtió un domingo cualquiera en una herida colectiva

La alta velocidad andaluza antes de la tragedia de Adamuz: 1.600 millones de inversión no alivian un déficit histórico

La alta velocidad andaluza antes de la tragedia de Adamuz: 1.600 millones de inversión no alivian un déficit histórico

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 25 de enero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 25 de enero de 2026

Un estudio del Imibic señala que los hábitos que contribuyen a la obesidad se inician desde los 3 años

La Semana Santa de Córdoba perfila sus horarios y recorridos con escasas novedades

La Semana Santa de Córdoba perfila sus horarios y recorridos con escasas novedades

Viajar tras el accidente de Adamuz: «¿En la carretera no hay peligro?»

Viajar tras el accidente de Adamuz: «¿En la carretera no hay peligro?»
Tracking Pixel Contents