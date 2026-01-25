La actualidad del domingo 25 de enero
Se cumple una semana del accidente ferroviario de Adamuz. Una tragedia que convirtió un domingo cualquiera en una herida colectiva, llevándose por delante la vida de 45 personas y marcando para siempre a un pueblo entero. En el plano deportivo, un gran Córdoba CF venció a domicilio a Las Palmas (1-2) y se acerca a los puestos de promoción. Por último, un estudio nacional coordinado por el Imibic concluye que los hábitos alimentarios que fomentan la obesidad comienzan desde que los niños tienen 3 años.
Tragedia de Adamuz
- La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
- Viajar tras el accidente de Adamuz: «¿En la carretera no hay peligro?»
- Rafael Á. Moreno, alcalde de Adamuz: «Lo más complicado era decidir por qué ayudo a esta persona y a esta otra no»
- En directo | Los hospitales mantienen a 22 heridos ingresados, cinco de ellos en UCI
- Los sindicatos de Arcelor reaccionan ante la "hipótesis" del fallo de fabricación de la vía como causa del accidente ferroviario: "El proceso del acero cumple controles muy estrictos"
Córdoba ciudad
Deportes
- Diego Bri, entre los destacados de la victoria del Córdoba CF en Las Palmas
- Iván Ania, tras la victoria ante la UD Las Palmas: "Creo que somos justos vencedores"
- Álvaro Aguado, el 'chico maravilla' del Córdoba CF: luces y sombras de una carrera varada
Campo
Cofradías
- La Semana Santa de Córdoba perfila sus horarios y recorridos con escasas novedades
- La Esperanza presenta la nueva bambalina trasera de su palio
Provincia
- Baena vive el oleoturismo: «Entre olivos y almazaras»
- El alcalde de Villa del Río denuncia el estado del paso de aguas de la autovía
- La plataforma única, apuesta en las vías del centro de Pozoblanco
Andalucía
Internacional
- Europa reacciona con indignación a unas declaraciones de Trump sobre los soldados europeos en Afganistán
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños