Se cumple una semana del accidente ferroviario de Adamuz. Una tragedia que convirtió un domingo cualquiera en una herida colectiva, llevándose por delante la vida de 45 personas y marcando para siempre a un pueblo entero. En el plano deportivo, un gran Córdoba CF venció a domicilio a Las Palmas (1-2) y se acerca a los puestos de promoción. Por último, un estudio nacional coordinado por el Imibic concluye que los hábitos alimentarios que fomentan la obesidad comienzan desde que los niños tienen 3 años.

