Tragedia ferroviaria
Un total de 22 heridos continúan ingresados por el accidente de Adamuz, cinco en la UCI
Según la última actualización de la Junta, no se han producido variaciones en el número de personas ingresadas con respecto al sábado
Veintidos personas heridas en el accidente de trenes del pasado domingo en Adamuz continúan ingresadas en hospitales de Córdoba, Huelva y Sevilla, una semana después del trágico suceso, según la información facilitada por la Junta este domingo a las 14.20 horas. La cifra no ha variado desde el sábado.
De los heridos, 21 son personas adultas y un menor. Del total de adultos hospitalizados, cinco se encuentran en unidades de cuidados intensivos, repartidos entre el Hospital Universitario Reina Sofía, el Hospital Cruz Roja de Córdoba y el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Los otros 16 adultos ingresados evolucionan en planta hospitalaria, distribuidos en distintos centros de Andalucía y Málaga, con mayor concentración en el Hospital Universitario Reina Sofía, aunque también en los hospitales Juan Ramón Jiménez, Infanta Elena, Virgen del Rocío y Vithas Málaga.
El único menor que continúa ingresado permanece en el Reina Sofía, donde se encuentra en planta y no precisa cuidados intensivos. Este dato confirma una evolución clínica estable en el caso de los pacientes pediátricos atendidos.
En cuanto a las altas médicas, ya se han producido 104, lo que supone la gran mayoría de las personas atendidas, que ascienden a 126. Según el parte de evolución, no se han registrado cambios en el número total de personas hospitalizadas con respecto al día anterior, lo que indica una situación asistencial estable, sin nuevos ingresos netos ni variaciones significativas en la gravedad de los casos.
