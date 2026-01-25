Córdoba vuelve a tener una presencia destacada en Simof, el principal escaparate de la moda flamenca, con la participación de varias firmas y diseñadores que representan la diversidad y el buen momento creativo que vive el sector en la provincia. En esta edición, el talento cordobés llega a la pasarela sevillana de la mano de Sara de Benítez, Sergy & Tapiju Studio, Mirasivienes Atelier y Carmen Benítez, combinando trayectorias consolidadas con nuevos proyectos que apuestan por renovar la tradición desde el respeto a sus raíces.

Sara de Benítez

Una de las diseñadoras con mayor recorrido es Sara de Benítez, natural de Palma del Río, que regresa un año más a Simof con una colección cargada de significado personal. Bajo el título Entre Córdoba y Sevilla, la creadora rinde homenaje a las dos ciudades que han marcado su vida y su trayectoria profesional. «Son dos ciudades muy cercanas, pero con estilos muy diferentes», explica, una dualidad que se traduce en la pasarela en trajes con aire más sevillano y otros claramente inspirados en la flamenca cordobesa.

Tras casi dos décadas ligada a Simof, Sara de Benítez defiende una moda flamenca en constante evolución, con un nivel cada vez más alto en pasarela. En su caso, mantiene intacta su apuesta por la artesanía al cien por cien, el trabajo minucioso y la calidad como pilares fundamentales de su firma. «Cada mujer tiene un cuerpo y un estilo distinto, y el traje debe estar pensado para ella», señala, reivindicando una moda flamenca cuidada y hecha a medida.

El talento cordobés pisa fuerte en la pasarela de Simof 2026

A pesar de su larga trayectoria, la diseñadora afronta cada edición con la misma responsabilidad e ilusión que el primer día. «Simof es un escaparate internacional y eso siempre impone», reconoce. De esta nueva cita espera, sobre todo, que el público disfrute, «que la gente se lo pase bien viendo el desfile, igual que nosotros nos hemos divertido creando la colección». La firma desfilará el jueves 29 de enero, día inaugural, a las 19.00 horas.

Sergy & Tapiju Studio

Por su parte, la firma Sergy & Tapiju Studio regresa un año más a Simof dando un paso decisivo en su trayectoria: en esta edición lo hace ya con pasarela propia, un salto que supone mayor presencia, más diseños y un importante aumento del trabajo previo. «Lo afrontamos con ilusión y muchísimo trabajo», explican, destacando que este cambio implica prácticamente duplicar el número de trajes que llevan a pasarela.

La colección ha sido desarrollada íntegramente por los propios diseñadores, Rafa y Sergy, desde el diseño hasta la confección, sin apoyo externo en el proceso creativo. Un trabajo que comenzó con un primer adelanto en Simof Madrid y que ahora se amplía y culmina en Sevilla tras meses de preparación y dedicación exclusiva. En cuanto a la propuesta creativa, apuestan este año por una colección que vuelve a las raíces de lo español, sin renunciar a su carácter vanguardista. «Siempre hacemos moda flamenca, pero con un guiño más moderno».

Paula Ruiz

La inspiración gira en torno a una fusión de tres iconos muy ligados a la tradición española: el toro, el caballo y el flamenco, reinterpretados desde su lenguaje propio.

El resultado es una colección que combina elementos clásicos del traje de flamenca con patrones innovadores, un alto nivel de artesanía y un cuidado exhaustivo en cada detalle. «Hay un trabajo muy minucioso de aguja, hilo y mano de obra, tanto en los adornos como en chaquetas y estructuras», explican, subrayando también la importancia que tiene la puesta en escena.

Como titulares de una firma cordobesa, reivindican su origen y llevan el nombre de Córdoba por bandera en cada paso que dan. Pero también afirman que la suya ha sido una trayectoria construida de forma independiente, abriéndose camino con recursos propios y sin apoyos institucionales, en contraste con firmas de otras provincias que sí cuentan con respaldo de sus administraciones. Aun así, la firma continúa creciendo y consolidando su presencia en una de las citas más importantes de la moda flamenca. «Somos pocos los que llevamos el nombre de Córdoba a eventos como Simof», señalan, poniendo en valor el esfuerzo que supone representar a la provincia.

De cara a esta edición, esperan sorprender al público con una propuesta inesperada y potente, donde tradición e innovación conviven de forma natural. «Van a ver algo muy espectacular, algo que no se esperan, pero que mantiene la raíz». Una evolución que, gracias a contar con pasarela en solitario, podrán mostrar con libertad.

Mirasivienes Atelier

Como contraste, entre los nombres que debutan este año se encuentra Mirasivienes Atelier, una firma cordobesa con apenas tres años y medio de recorrido que afronta su primera participación en Simof como «un honor y un reto». La marca nace de la unión creativa de Andrea Pareja y José Bernardo Cabrera, dos perfiles complementarios que confluyen en una misma visión.

Andrea procede del ámbito de la moda textil, con una trayectoria de diez años vinculada a distintas marcas en Córdoba, mientras que José Bernardo forma parte de una familia con más de cuarenta años de experiencia en el sector textil, tradicionalmente ligada a la confección de uniformes escolares y moda de invitada. De esa unión surge Mirasivienes, un proyecto que mantiene la base productiva familiar y da el salto a la moda flamenca con identidad propia.

Para la firma, formar parte de Simof supone no solo una oportunidad de visibilidad, sino también un estímulo creativo. «El simple hecho de querer estar allí ya te obliga a superarte y a ponerte el listón más alto», explica Cabrera.

Mirasivienes Atelier defiende una flamenca que dialoga entre tradición y actualidad, una dualidad que se refleja incluso en la diferencia generacional de sus creadores. «No perder la esencia del vestido de flamenca, pero incorporar toques modernos y contemporáneos que conecten con las chicas más jóvenes», es una de las claves de su propuesta.

En cuanto a la colección que presentarán en Simof, la firma apuesta por diseños pensados para la feria y para la calle, alejándose de propuestas exclusivamente escénicas. La inspiración llega de los tonos marrones y verdes que marcan tendencia esta temporada, vinculados al origen de la marca en un cortijo de la provincia de Córdoba, entre olivares, tierra y paisajes que evocan el amanecer y la tradición andaluza. Una paleta cromática que se completa con detalles actuales y prendas perforadas, reflejo de esa combinación de modernidad y raíz.

Carmen Benítez

Otra de las voces cordobesas presentes este año en Simof es la de Carmen Benítez, que afronta la cita con emoción y una implicación total en su nueva colección. «Estoy muy emocionada, muy entregada a la colección», reconoce la diseñadora, que se encuentra ultimando los últimos detalles, especialmente aquellos trabajos más delicados realizados a mano. Desfilará el 1 de febrero a las 14.30.

Su propuesta para esta edición lleva por título Mírame, con el subtítulo Y ahora ya no puedes mirar a otro lado, una colección que toma como punto de partida el póker, aunque no desde un enfoque literal. «No se va a ver ningún símbolo del juego. No habla de la suerte, sino de la elección, de la estrategia y de la actitud», explica. La inspiración se traslada a conceptos como la seguridad, la presencia y la capacidad de sostener la mirada.

El talento cordobés pisa fuerte en la pasarela de Simof 2026

La colección reflexiona sobre esas situaciones vitales en las que es necesario ir «con todo». «Es aguantar la mirada sin bajar los ojos, seguir adelante aunque otras miren a otro lado», resume Benítez, que traslada esa idea a una flamenca con fuerza y carácter.

La diseñadora asegura estar disfrutando intensamente del proceso creativo y del resultado final. «Estoy enamorada de la colección, de cómo están hechos los trajes. Estoy disfrutando lo más grande», afirma, convencida además de que será una propuesta con gran acogida.

Noticias relacionadas

Para Benítez, estar en Simof supone «mucha responsabilidad, porque tienes que estar a la altura, pero también es muy satisfactorio». Una vez en la pasarela, asegura, lo vive intensamente. «Yo lo disfruto, lo vivo y lo exprimo al máximo, es lo que más me llena».