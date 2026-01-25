La Semana Santa de Córdoba perfila sus horarios y recorridos con escasas novedades

Apenas restan dos meses para el Domingo de Ramos y la Semana Santa va tomando forma. Poco a poco se van desvelando los horarios y recorridos de las distintas jornadas. Unos horarios, al menos los que ya se conocen, que presentan pocas novedades respecto al año pasado, salvo en el Lunes Santo, con la incorporación de la hermandad de la Presentación, y en el Martes Santo, marcado por el cambio de lugar de salida de la hermandad de la Agonía.

Este último cambio se produce tras la negativa del Cabildo Catedralicio a que ninguna cofradía inicie o finalice su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Ante esta situación, la corporación ha hecho público que saldrá desde el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta.

Lunes Santo

La principal novedad del Lunes Santo la aporta la hermandad de la Presentación, tanto en horario como en recorrido. La corporación del barrio de Cañero partirá de la parroquia de San Vicente Ferrer a las 16.00 horas, avanzando por Concilio de Nicea, Sancho Panza, Periodista Gago Jiménez, Núñez de Balboa, Hermanos Pinzones y Francisco Pizarro, para continuar por Plaza de la Juventud, Hernando de Magallanes, Campo Madre de Dios y Puerta Nueva.

Posteriormente seguirá por Alfonso XII, Plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, Cardenal González y Caño Quebrado, entrando en carrera oficial a las 19.51 horas. Tras el paso por el recorrido común, volverá por Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, San Pablo, Plaza de San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, Plaza de San Lorenzo, Plaza de San Juan de Letrán, Calle Los Frailes, Plaza Cristo de Gracia, Puerta de Plasencia y avenida Jesús Rescatado para continuar por Pablo Picasso, Pintor Muñoz Lucena y Párroco Bartolomé Blanco, concluyendo en la Plaza de Cañero, con entrada prevista a la 01.30 horas.

El resto de cofradías de la jornada, Estrella, Sentencia, Vía Crucis y Ánimas, mantienen su recorrido habitual. La hermandad de la Merced, por su parte, llegará cinco minutos antes a la Puerta del Puente y variará el tramo final, evitando la Cuesta de San Cayetano y avanzando por la avenida de las Ollerías hasta la calle Héroes de Chernóbil, desde donde retomará su itinerario tradicional hacia su sede.

Martes Santo

En cuanto al Martes Santo, la principal novedad la protagoniza la hermandad de la Agonía, que no saldrá de la Catedral como en años anteriores. Además, la jornada adelanta diez minutos la entrada de las cofradías en carrera oficial.

La hermandad iniciará su estación de penitencia a las 16.50 horas desde el Santuario de la Fuensanta, continuando por Plaza del Santuario, Conquistador Ordoño, Cuesta de la Pólvora, Ronda de los Mártires, Paseo de la Ribera, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa y entrada en carrera oficial.

Tras el recorrido común, regresará al barrio del Naranjo por Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, Diario de Córdoba, Capitulares, San Pablo, Hermanos López Diéguez, Enrique Redel, Santa Isabel, Plaza de Santa Marina, Mayor de Santa Marina, Puerta del Colodro, Alonso el Sabio, glorieta de los Almogávares, acera Fuente de la Salud, Fuente de la Salud, Deán Francisco Xavier, Pintor Monroy, Santas Flora y María, con entrada en la parroquia de Santa Victoria a las 01.50 horas.

Las demás cofradías del Martes Santo mantienen el esquema de 2025, con la hermandad Universitaria en segundo lugar, seguida del Císter, el Buen Suceso, Santa Faz y el Prendimiento.

Miércoles Santo

Respecto al Miércoles Santo, lo que se conoce hasta ahora es que la hermandad de la Piedad de las Palmeras saldrá y finalizará su estación de penitencia en la parroquia de San Antonio María Claret. Se mantiene el mismo orden de 2025, por lo que volverá a ocupar la última posición en su paso por la carrera oficial. El resto de la jornada no presenta cambios y la hermandad de la Paz volverá a situarse tras el Perdón y por delante del Calvario.

Asimismo, otro de los horarios ya confirmados es el correspondiente al Domingo de Resurrección. La hermandad del Resucitado iniciará su estación procesional a las 9.30 horas. La entrada en Carrera Oficial está prevista para las 11.50 horas, mientras que la finalización del recorrido y la llegada a su templo se producirán en torno a las 15.15 horas, poniendo el broche final a la Semana Santa.