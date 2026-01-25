Salvador Fuentes pregonará la romería de Santo Domingo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, pregonará la popular romería de Santo Domingo 2026 en un acto que tendrá lugar el próximo día 8 de abril en el salón Liceo del Real Círculo de la Amistad. Así lo ha desvelado este domingo la hermandad del Santísimo Cristo y San Álvaro de Córdoba en un acto que ha tenido lugar en el salón de la entidad, situado en el santuario de Santo Domingo de Scala Coeli, donde la hermandad, además, presentó los actos a celebrar durante este año.

El pregón será el primero de los actos de la tradicional romería de Santo Domingo, que este año se celebrará el 19 de abril. Previamente, el día 18 de abril, tendrá lugar el preludio de la romería y el acto de convivencia con las peñas cordobesas.

Las romeras del 2026

En el transcurso del acto celebrado este domingo, la hermandad ha presentado asimismo a la romera mayor, que este año será Luna Fernández Morales, y a la romera infantil, Lola Ureña Córdoba. También se ha dado a conocer el cartel anunciador de la romería, obra de la pintora Isabel Carrión Sánchez.

Programa de actos

En la misma presentación del cartel, del pregonero y de las romeras para el 2026, se ha revelado el programa de actos religiosos que la hermandad llevará a cabo a lo largo de la próxima Cuaresma. Como en años anteriores, el primero de estos estará centrado en la figura de San Álvaro de Córdoba, cuya festividad será conmemorada el 22 de febrero a las 12 del mediodía en el santuario de Scala Coeli con una eucaristía. Tras la misa, saldrá en procesión por los aledaños del santuario el busto de San Álvaro y a continuación tendrá lugar una convivencia entre los asistentes, obsequiándoles con el tradicional huevo duro.

El domingo anterior, 15 de febrero, a las 11 de la mañana, en un acto conjunto con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad, tendrá lugar la exaltación a San Álvaro de Córdoba, patrón de las cofradías cordobesas, que este año pronunciará el cofrade de la hermandad del Císter Alfonso Manuel Muñoz Rodríguez.

Posteriormente, durante los domingos 8, 15 y 22 de marzo, tendrá lugar el solemne triduo en honor del Cristo de San Álvaro. Estos cultos concluirán el 27 de marzo, Viernes de Dolores, con el tradicional vía crucis, que tendrá lugar en los alrededores del santuario de Scala Coeli.