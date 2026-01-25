Bienestar animal
El PSOE de Córdoba propone adaptar la ordenanza municipal de control animal a la nueva ley
Joaquín Dobladez ha subrayado los beneficios de la convivencia con animales de compañía, tanto para la salud mental y física
El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez planteará este lunes, en el Consejo de Administración de Sadeco, la adaptación de la Ordenanza Municipal de Control Animal a la Ley estatal 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, al considerar que la normativa vigente ha quedado obsoleta tras 33 años de aplicación.
Dobladez ha defendido que la ordenanza municipal debe actualizarse para ajustarse al nuevo marco legal, que reconoce a los animales como “seres sintientes” y regula su protección desde un enfoque de dignidad y bienestar. “Desde el Grupo Socialista creemos necesaria la inmediata actualización de la ordenanza para que se adecúe a la legislación vigente”, ha señalado.
El edil ha recordado que la consideración de los animales como miembros de la familia responde ya a un cambio de paradigma social y legal. Según la Estadística de Animales de Compañía, en la provincia de Córdoba había censados en 2024 17.619 gatos y 253.200 perros, una realidad que ha impulsado reformas normativas como la del Código Civil y la Ley de Bienestar Animal, que han dejado atrás la consideración de los animales como simples bienes.
Dobladez ha subrayado los beneficios de la convivencia con animales de compañía, tanto para la salud mental y física, como en la lucha contra la soledad no deseada, especialmente entre personas mayores, y en el desarrollo infantil, fomentando valores como la empatía y la responsabilidad.
Aunque ha reconocido avances en ámbitos como el sacrificio cero o la gestión de colonias felinas, el concejal socialista ha advertido de que la normativa municipal de Córdoba mantiene preceptos que entran en contradicción directa con la ley estatal. Por ello, considera imprescindible una reforma que incorpore los avances ya implantados y aborde nuevas cuestiones.
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños