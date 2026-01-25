El PSOE de Córdoba propone adaptar la ordenanza municipal de control animal a la nueva ley

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez planteará este lunes, en el Consejo de Administración de Sadeco, la adaptación de la Ordenanza Municipal de Control Animal a la Ley estatal 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, al considerar que la normativa vigente ha quedado obsoleta tras 33 años de aplicación.

Dobladez ha defendido que la ordenanza municipal debe actualizarse para ajustarse al nuevo marco legal, que reconoce a los animales como “seres sintientes” y regula su protección desde un enfoque de dignidad y bienestar. “Desde el Grupo Socialista creemos necesaria la inmediata actualización de la ordenanza para que se adecúe a la legislación vigente”, ha señalado.

El edil ha recordado que la consideración de los animales como miembros de la familia responde ya a un cambio de paradigma social y legal. Según la Estadística de Animales de Compañía, en la provincia de Córdoba había censados en 2024 17.619 gatos y 253.200 perros, una realidad que ha impulsado reformas normativas como la del Código Civil y la Ley de Bienestar Animal, que han dejado atrás la consideración de los animales como simples bienes.

Dobladez ha subrayado los beneficios de la convivencia con animales de compañía, tanto para la salud mental y física, como en la lucha contra la soledad no deseada, especialmente entre personas mayores, y en el desarrollo infantil, fomentando valores como la empatía y la responsabilidad.

Aunque ha reconocido avances en ámbitos como el sacrificio cero o la gestión de colonias felinas, el concejal socialista ha advertido de que la normativa municipal de Córdoba mantiene preceptos que entran en contradicción directa con la ley estatal. Por ello, considera imprescindible una reforma que incorpore los avances ya implantados y aborde nuevas cuestiones.