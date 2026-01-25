Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 25 de enero de 2026

Cine y solidaridad

Proyección de la película ‘La cabeza fría’

El 8º Ciclo Miradas de Cine sobre la Cooperación y la Solidaridad regresa a Córdoba con el film La cabeza fría, de Stéphane Marchetti.

CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras. Plaza del Cardenal Salazar, 3. 18.30 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de egipto. infancia y adolescencia en el antiguo egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa. Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9. De 10.00 a 14.00 horas.

‘El despertar a la vida de egipto. infancia y adolescencia en el antiguo egipto’ / DIARIO CÓRDOBA

Visita

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Visita a la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica. Entrada libre.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. 11.00 horas.