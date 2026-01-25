Los fallecidos en Córdoba el domingo 25 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 26 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafaela Ruiz Marín

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio San Rafael.

Manuel Navajas Flores

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio San Rafael.

Francisca Cañas Benete

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.