CSIF denuncia el “caos operativo” en el SEPE de Córdoba por los fallos del sistema informático ALMA

El sindicato CSIF ha denunciado públicamente el colapso que sufren las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la provincia, una situación que la central sildical atribuye a la combinación de la falta crónica de personal y los graves fallos del sistema informático ALMA.

Según ha alertado la organización sindical, la nueva aplicación, puesta en marcha en noviembre de 2024 para gestionar la reforma de los subsidios y la pasarela al Ingreso Mínimo Vital tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2024, lejos de agilizar los trámites ha provocado un “caos operativo” que ralentiza de forma notable el reconocimiento de las prestaciones.

El responsable del sector de la Administración General del Estado de CSIF en Córdoba, Vidal Muñoz, ha calificado el funcionamiento del sistema como “manifiestamente ineficaz”, asegurando que ALMA presenta incidencias y errores constantes que impiden una tramitación ágil de los nuevos subsidios. “Es inadmisible que se implementen herramientas deficientes que agravan la ya crítica falta de personal en la provincia”, ha señalado.

Un año en funcionamiento

CSIF subraya que, tras más de un año de funcionamiento, la aplicación sigue sin alcanzar los estándares mínimos de operatividad, generando retrasos muy superiores a los que se producían con los sistemas anteriores. Esta situación está provocando un embudo administrativo que afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables que dependen de estas prestaciones.

“Estamos ante una herramienta que, en lugar de facilitar la labor de los empleados públicos, se ha convertido en un obstáculo. No se puede modernizar la administración a costa de la salud mental de los trabajadores ni del derecho de los ciudadanos a cobrar sus prestaciones en tiempo y forma”, ha añadido Muñoz.

El sindicato recuerda que a los problemas técnicos se suma una alarmante carencia de efectivos en las oficinas del SEPE en Córdoba, una reivindicación que CSIF viene denunciando desde hace años sin que se haya producido un refuerzo suficiente de las plantillas.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, CSIF exige al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una solución técnica inmediata a los fallos de ALMA y un incremento real de personal, para evitar que el SEPE en la provincia quede prácticamente paralizado como consecuencia de una digitalización que califica de “fallida y precipitada”.