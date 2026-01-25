La borrasca Ingrid deja hasta 8 litros la mañana de este domingo en Priego de Córdoba

La borrasca Ingrid se está haciendo sentir en la provincia de Córdoba de manera leve, al menos hasta el momento. Las precipitaciones registradas entre las 5.00 y las 12.00 horas de este domingo han dejado los mayores acumulados en Priego de Córdoba, con 8 litros por metro cuadrado, y en Cardeña, con 7,8, según el resumen ofrecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su última actualziación, a las 12.00.

Según estos datos, este domingo ha llovido en toda la provincia. En Villanueva de Córdoba han caído 5 litros por metro cuadrado de lluvia acumulada, en Montoro 4,6, Doña Mencía (4,4), Valsequillo (4,2) e Hinojosa del Duque (4,1). Por debajo de esos valores se sitúan Aguilar de la Frontera, con 2,6 litros por metro cuadrado, Córdoba aeropuerto (2), Benamejí (1,8), La Rambla (1,4), Espiel (1,2) y Fuente Palmera, donde apenas se han recogido 0,4 litros por metro cuadrado.

Esos valores probablemente aumenten a lo largo del día, pues los momentos de mayor intensidad de lluvia se concentraron a primera hora de la mañana, alrededor del mediodía y en torno a las 20.00 horas.

En cuanto a la previsión meteorológica para Córdoba entre este domingo y el sábado 31, la Aemet muestra una semana claramente inestable, con lluvias prácticamente continuadas y probabilidades de precipitación muy altas, que alcanzan el 100% en varios tramos, especialmente entre el domingo y el jueves. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas a comienzos de semana, con vientos moderados del suroeste y rachas más intensas a mitad del periodo. Las temperaturas tenderán a subir tras el domingo, con máximas que llegarán a los 19 grados el jueves.