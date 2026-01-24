Viajar tras el accidente de Adamuz: «¿En la carretera no hay peligro?»

Entre los viajeros que se suben o bajan del tren en Villanueva de Córdoba los sentimientos se mezclan. Todos comparten el sentimiento de pena por la tragedia de Adamuz y el contratiempo que supone ahora hacer el viaje más largo y con un trayecto por carretera, aunque en general lo asumen con resignación y apostando por el tren, «que es más económico que otras opciones, que se han puesto por las nubes».

Javier Jiménez es gaditano y llega a la estación jarota procedente de Málaga. Preguntado sobre si sabe que se encuentra en la dehesa continua más grande de Europa, asegura que «no lo sabía, pero me ha encantado el paisaje de aquí en el trayecto del autobús, es un bosque precioso».

Más conocimiento del territorio tienen Luis Jiménez y Ana del Río, una pareja que viaja a Madrid por motivos de trabajo desde Sevilla y que señalan que conocen «la fama del jamón de aquí», a la vez que indican que «es una lástima que hayamos pasado por aquí sin probarlo, otra vez será».

Dos viajeros señalan el autobús que deben coger hacia Córdoba. / Rafa Sánchez

Los usuarios lamentan el trágico accidente de Adamuz y «esas pérdidas de vidas humanas y con las familias rotas».

Una sensación extraña

En este sentido, algunos se refieren a la extraña sensación que experimentan al montarse en un tren. Iván González se dirige a Madrid por motivo de estudios y señala a Diario CÓRDOBA que «le he cogido un poco de miedo al tren después de los últimos acontecimientos». Este joven relata que «me he fijado hoy más que en otras ocasiones en la vibración del vagón».

Un guía dirige a los viajeros de Renfe hacia su autocar, a la salida de la estación de Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Inés Oliver también explica que «los sentimientos que me han venido al subirme en el tren y al sentarme en mi asiento han sido diferentes», y «luego, también al parar en Córdoba y pensar en la cercanía de la tragedia», pero no ha variado sus hábitos de contar por mensaje a la familia por dónde se encuentra, «porque eso lo hago siempre».

Antonio Aguilar, por su parte, que viajaba con su familia desde Málaga, señalaba que «me da la sensación de que el AVE ha venido hoy con menos velocidad», y añadía que «hay que mantener la confianza en el tren», a la vez que se preguntaba: «¿Es que en la carretera no hay peligro?».

En los viajeros que bajan de los autobuses en la estación de Villanueva de Córdoba están representadas muchas nacionalidades y Pedro, chófer de uno de los autobuses, comentaba que «se nota que Andalucía es tierra de turismo y la gente viene procedente de todo el mundo».