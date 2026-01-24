La actualidad del sábado 24 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El partido entre el Córdoba CF y Las Palmas, una entrevista al alcalde de Adamuz y las últimas novedades sobre el accidente, entre lo más destacado de hoy
El Córdoba CF disputa en Gran Canarias un duelo vital para meterse en la pelea por los puestos de promoción de ascenso frente a la UD Las Palmas. Hablamos con el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, quien, con algo más de perspectiva, reflexiona sobre la tragedia del pasado domingo. «Lo más complicado era decidir por qué ayudo a esta persona y a esta otra no», asegura. Por otro lado, aún permanecen 22 personas ingresadas por el accidente ferroviario, cinco de ellas en la UCI.
- En directo | El Córdoba CF busca la victoria ante la UD Las Palmas en el Gran Canaria
- Rafael Ángel Moreno, alcalde de Adamuz: «Lo más complicado era decidir por qué ayudo a esta persona y a esta otra no»
- Accidente ferroviario en Adamuz, en directo | Los hospitales mantienen a 22 heridos ingresados, cinco de ellos en UCI
Accidente ferroviario en Adamuz
- Las cien horas críticas de una de las mayores emergencias de Andalucía: 2.000 profesionales frente a la tragedia de Adamuz
- Himno de Andalucía y emoción en el Carnaval de Cádiz: homenaje en el Falla a las víctimas de la tragedia de Adamuz
- ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica
- Trasladan por la vía de alta velocidad los vagones del Iryo que no descarrilaron en Adamuz
Provincia
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
- Baena vive el oleoturismo: «Entre olivos y almazaras»
Córdoba ciudad
- Ingrid da una tregua que no durará mucho en Córdoba: esta es la hora de la vuelta de la lluvia, según la Aemet
- La Fundación Arquitectura Contemporánea promueve que un espacio público lleve el nombre de Francisco Daroca
Deportes
España
- La Policía comunica al juez Peinado que ni Begoña Gómez ni su asistente han entregado aún sus pasaportes
Internacional
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores