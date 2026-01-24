El Córdoba CF disputa en Gran Canarias un duelo vital para meterse en la pelea por los puestos de promoción de ascenso frente a la UD Las Palmas. Hablamos con el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, quien, con algo más de perspectiva, reflexiona sobre la tragedia del pasado domingo. «Lo más complicado era decidir por qué ayudo a esta persona y a esta otra no», asegura. Por otro lado, aún permanecen 22 personas ingresadas por el accidente ferroviario, cinco de ellas en la UCI.

