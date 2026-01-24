Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 24 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El partido entre el Córdoba CF y Las Palmas, una entrevista al alcalde de Adamuz y las últimas novedades sobre el accidente, entre lo más destacado de hoy

Diego Bri celebra su gol dedicándoselo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

Diego Bri celebra su gol dedicándoselo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. / CCF

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Córdoba CF disputa en Gran Canarias un duelo vital para meterse en la pelea por los puestos de promoción de ascenso frente a la UD Las Palmas. Hablamos con el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, quien, con algo más de perspectiva, reflexiona sobre la tragedia del pasado domingo. «Lo más complicado era decidir por qué ayudo a esta persona y a esta otra no», asegura. Por otro lado, aún permanecen 22 personas ingresadas por el accidente ferroviario, cinco de ellas en la UCI.

  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  7. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  8. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores

