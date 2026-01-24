La actualidad del sábado 24 de enero
Las cien horas críticas de los servicios de emergencias del accidente de Adamuz, la previa del partido entre el Córdoba CF y Las Palmas y el horizonte industrial de Fuente Palmera, claves del día en Córdoba
Córdoba abre hoy la jornada con tres focos bien distintos de la actualidad. La investigación de la tragedia de Adamuz sigue concentrando la atención. El pasado domingo Andalucía tuvo que gestionar una de las crisis más complejas y duras desde la pandemia. Fueron cien horas críticas que se quedarán en la retina de los más de 2000 profesionales de emergencias que han trabajado en el terreno. En clave deportiva, el Córdoba CF se examina esta tarde ante Las Palmas, en lo que Iván Ania ha preparado como una prueba de madurez tras el tropiezo del derbi, decidido a demostrar que el proyecto blanquiverde mantiene intactas sus aspiraciones. Y, mientras tanto, la mirada de la provincia se posa en Fuente Palmera, que estudia replicar el modelo industrial de García Carrión tras una visita clave a la planta de Don Simón en Huelva, un paso más en la búsqueda de valor añadido y futuro para el campo cordobés.
Tragedia de Adamuz
- Puente contraataca al informe de la investigación de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
- Huelva se hermana con Adamuz después de la tragedia: "No vamos a olvidar jamás su entrega por los afectados"
- Los dos hermanos pequeños de Huelva regresan a casa: "Siempre nos van a acompañar los que se han ido"
- La Fiscalía de Córdoba rechaza el secreto de las actuaciones del accidente de Adamuz
Córdoba ciudad
- Así es el proyecto para construir 35 apartamentos turísticos de lujo en El Brillante
- Urbanismo aprobará el proyecto para ampliar el enlace de la A-4 con la Base Logística y La Rinconada
- Nuevo paso para el hotel del parking de Bodegas Campos y la conexión de Badanas con la Ribera
- Un padre, a prisión en Córdoba por tocar los glúteos a la amiga de su hija y decirle "t como to" por Whatsapp
- Formalizado el contrato para empezar la obra del centro cívico Noroeste de Córdoba
Provincia
- La borrasca Ingrid deja 50 litros en Villa del Río, 35 en Montoro y 30 en Cardeña y la capital
- Puente Genil recupera un edificio histórico para un ambicioso proyecto inclusivo ligado al deporte y el empleo
- Más de 70 tractores protestan en la N-432 en Fuente Obejuna a pesar de la paralización del acuerdo Mercosur
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la investigación a Julio Iglesias por falta de competencia
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores