Accidente de AdamuzTrabajo de emergenciasPuente061 CórdobaGarcía CarriónEstación Villa del RíoApartamentos El BrillanteParking Bodegas Campos
La actualidad del sábado 24 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las cien horas críticas de los servicios de emergencias del accidente de Adamuz, la previa del partido entre el Córdoba CF y Las Palmas y el horizonte industrial de Fuente Palmera, claves del día en Córdoba

Carlos Albarrán controla un balón aéreo ante la presión de Carracedo, en un entrenamiento.

Carlos Albarrán controla un balón aéreo ante la presión de Carracedo, en un entrenamiento. / córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba abre hoy la jornada con tres focos bien distintos de la actualidad. La investigación de la tragedia de Adamuz sigue concentrando la atención. El pasado domingo Andalucía tuvo que gestionar una de las crisis más complejas y duras desde la pandemia. Fueron cien horas críticas que se quedarán en la retina de los más de 2000 profesionales de emergencias que han trabajado en el terreno. En clave deportiva, el Córdoba CF se examina esta tarde ante Las Palmas, en lo que Iván Ania ha preparado como una prueba de madurez tras el tropiezo del derbi, decidido a demostrar que el proyecto blanquiverde mantiene intactas sus aspiraciones. Y, mientras tanto, la mirada de la provincia se posa en Fuente Palmera, que estudia replicar el modelo industrial de García Carrión tras una visita clave a la planta de Don Simón en Huelva, un paso más en la búsqueda de valor añadido y futuro para el campo cordobés.

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

España

Internacional

Las cien horas críticas de una de las mayores emergencias de Andalucía: 2.000 profesionales frente a la tragedia de Adamuz

