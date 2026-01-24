Córdoba abre hoy la jornada con tres focos bien distintos de la actualidad. La investigación de la tragedia de Adamuz sigue concentrando la atención. El pasado domingo Andalucía tuvo que gestionar una de las crisis más complejas y duras desde la pandemia. Fueron cien horas críticas que se quedarán en la retina de los más de 2000 profesionales de emergencias que han trabajado en el terreno. En clave deportiva, el Córdoba CF se examina esta tarde ante Las Palmas, en lo que Iván Ania ha preparado como una prueba de madurez tras el tropiezo del derbi, decidido a demostrar que el proyecto blanquiverde mantiene intactas sus aspiraciones. Y, mientras tanto, la mirada de la provincia se posa en Fuente Palmera, que estudia replicar el modelo industrial de García Carrión tras una visita clave a la planta de Don Simón en Huelva, un paso más en la búsqueda de valor añadido y futuro para el campo cordobés.

