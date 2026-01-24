La pasta 'take away' más viral del momento llega a Córdoba: auténtica italiana y para tomar donde quieras

Ya no se lleva el bocadillo en el bolso para tomar en una parada sentado en un banco. Las opciones de comida take away, para tomar en cualquier lugar o, lo que es lo mismo, para llevar cada vez son más diversas y en las preferencias de los comensales tienen mucho que ver las modas. Hace unos años comer noodles o pad thai mientras andabas por la calle era lo más. Ahora, en la era de TikTok se ha vuelto viral el consumo en estos mismos formatos de pasta italiana. Que sea fresca, artesana y con receta original suma puntos y hace que el plato sea más instagrameable.

Las redes sociales se están llenando de vídeos catando distintas variedades de pastas al estilo italiano en formato take away y un restaurante de Córdoba se ha sumado a esta tendencia a través de una promoción. Sant Angelo ha lanzado una oferta con la que podrás degustar sus pastas 100% italianas a un precio más bajo y en formato para llevar.

La pasta italiana take away llega a Córdoba. / Sant Angelo

Este restaurante situado en Arroyo del Moro ofrece un menú con "pasta recién hecha, salsas cremosas y nuestro ya famoso formato en cubito, práctico y cómodo", según ha anunciado el propio establecimiento.

Este pack incluye un plato de pasta en formato take away acompañado de una bebida a un precio de 10,90 euros.

Las pastas se pueden pedir de alguna de estas variedades:

Pasta boloñesa

Pasta al aglio e olio

Pasta al pesto

Pasta carbonara

Se trata de un formato, además de viral, "perfecto para comer en casa, dar un paseo por el centro de Córdoba o para un plan rápido pero rico", asegura Sant Angelo.

Auténtica comida italiana

Además de por esta iniciativa, son diversos los motivos por los que San Angelo se está posicionando como uno de los restaurantes italianos más populares de la ciudad. Lejos del ajetreo del día a día, en un rincón de Arroyo del Moro -zona que se posiciona ya como epicentro gastronómico de Córdoba- se encuentra este templo para los amantes de la cocina procedente de Italia. Un lugar "donde las prisas se quedan fuera, el aroma de la pasta italiana recién hecha lo llena todo, y la felicidad se sirve en cada plato", según describe el propio establecimiento.

Su carta cuenta con un amplio repertorio de entrantes, platos principales, postres y bebidas llegados directos de Italia. Entre la variedad, destacan opciones como el provolonne, la berenjena a la parmigiana o el pan de ajo con tomate cherri semi seco.

Pasta fresca de Roma

Uno de sus mayores reclamos son las pastas italianas recién hechas, con "ingredientes de calidad". En el eterno debate sobre la carbonara o boloñesa, la primera opción tiene un toque especial en este restaurante. Según detallan, no utilizan la receta tradicional italiana, sino que es "nuestra versión, más cremosa, más suave y con ese toque personal". Una pasta carbonara hecha a con su propio estilo, eso sí, respetando la esencia de la cocina italiana y adaptándola "al gusto de quienes nos visitan cada día".

Pasta carbonara de Sant Angelo. / Sant Angelo

Los foodies cordobeses no han dudado en probar este lugar. Desde saborearte.es, por ejemplo, la catalogan como una "carbonara diferente, mucho más jugosa que cualquiera que hayamos comido antes".

Pizza del restaurante Sant Angelo. / Sant Angelo

Pizzas a la piedra volcánica

Por su parte, las pizzas, se cocinan en piedra volcánica, según describen en sus redes. "Partimos de la base de lo tradicional italiano, pero nos gusta arriesgar e innovar con sabores únicos que no encontrarás en otra pizzería italiana en Córdoba", apunta el establecimiento. Destacan sabores gourmet como la nonna aracoeli, tartufata al funghi porcini o la bianca.

Un lugar para viajar a Roma sin salir de Córdoba, una ruta por sabores auténticos, frescos y con un toque diferente.